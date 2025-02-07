星二代｜林盛斌大女玩「你問我答」自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我

▲ Bob大女林霏兒（Faye）已經16歲有男朋友。

【林盛斌/黃乙頤/星二代/林盛斌女兒】娛圈「多仔公」林盛斌（Bob）與太太黃乙頤結婚多年，育有大女林霏兒（Faye）、次女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，新年期間Bob於社交網透露16歲大女霏霏帶男朋友返家拜年。

最新影片推介：

林盛斌女兒｜霏霏分享相戀過程

向來愛跟網民互動的霏霏昨晚（6日）跟網民玩「你問我答」，當中難免被問及戀情，只見霏霏對答頗成熟，完全不似16歲的少女。

有網民叫霏霏分享跟男朋友相識經過，她表示透過閨蜜的直播而認識，二人開始交談，發現大家想法好一致。霏霏寫道：「相處的氛圍非常好，然後邀我跟他約會，更邀請我當他的女朋友。」另外，霏霏透露男朋友是香港人，由於就讀國際學校，故說得一口流利英語。

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

林盛斌女兒｜讚男朋友「好仔」

網民問為何帶男朋友「見家長」，霏霏稱對方是第一個帶回家「見家長」的男朋友，她更大讚男朋友人品好，她寫道：

我哋其實一齊唔係好耐

個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長

咁啱嗰日屋企有party

我父母都喺度

我都好耐冇見

就話一齊玩咁

不過想俾佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好

係一個好人 ，亦都好錫我 所以就決定可以

When you know you know

▲ Bob林盛斌跟黃乙頤育有三女一子。（取自instagram）

林盛斌女兒｜坦言非首次拍拖

當問及男朋友是否其初戀，霏霏坦言：「唔係~我係佢初戀」，至於對方如何追求她，她即說：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」

由於霏霏為星二代，故網民好奇男朋友有否感壓力，霏霏上載跟男友的對話截圖，原來她直接問男友：「大唔大壓力？回應下」，霏霏男友即回覆：「唔會，因為我鍾意你嘅原因，係因為你個人，唔係因為你背景。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

林盛斌女兒｜Bob女為性感打扮解畫

此外，霏霏曾以低胸性感裝束示人，問到父母可會介意打扮暴露，霏霏直言：「一定有有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都淨係屋企同個friend影相，着出街可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

某網民直接問為何經常騷胸，霏霏以英文留言解畫，其大意是指：「因為我擁有它們，有些衣服是為了展示乳溝而設計？必須要愛護你的胸部，我們都可以欣賞胸部兩次嗎？（because I have them and some clothes are designed to show some cleavage?gotta show love to your boobs fr can we all js appreciate boobs for 2 sees）」

相關報道：

林盛斌一家｜Bob嫂第4胎小產後奇蹟懷孕 林盛斌夫婦曾於佛堂默念：隨時歡迎你返嚟

麻雀教育｜Bob林盛斌教4子女打麻雀豪宅曝光 客廳寬敞落地玻璃門直通巨型花園

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】