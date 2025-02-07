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星二代｜林盛斌大女玩你問我答自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Bob大女林霏兒（Faye）已經16歲有男朋友。

【林盛斌/黃乙頤/星二代/林盛斌女兒】娛圈「多仔公」林盛斌（Bob）與太太黃乙頤結婚多年，育有大女林霏兒（Faye）、次女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，新年期間Bob於社交網透露16歲大女霏霏帶男朋友返家拜年。

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林盛斌女兒｜霏霏分享相戀過程

向來愛跟網民互動的霏霏昨晚（6日）跟網民玩「你問我答」，當中難免被問及戀情，只見霏霏對答頗成熟，完全不似16歲的少女。

有網民叫霏霏分享跟男朋友相識經過，她表示透過閨蜜的直播而認識，二人開始交談，發現大家想法好一致。霏霏寫道：「相處的氛圍非常好，然後邀我跟他約會，更邀請我當他的女朋友。」另外，霏霏透露男朋友是香港人，由於就讀國際學校，故說得一口流利英語。

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林盛斌女兒｜讚男朋友「好仔」

網民問為何帶男朋友「見家長」，霏霏稱對方是第一個帶回家「見家長」的男朋友，她更大讚男朋友人品好，她寫道：

我哋其實一齊唔係好耐
個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長
咁啱嗰日屋企有party 
我父母都喺度
我都好耐冇見
就話一齊玩咁
不過想俾佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好
係一個好人 ，亦都好錫我 所以就決定可以
When you know you know

Bob林盛斌跟黃乙頤育有三女一子。（取自instagram）

林盛斌女兒｜坦言非首次拍拖

當問及男朋友是否其初戀，霏霏坦言：「唔係~我係佢初戀」，至於對方如何追求她，她即說：「呢個你要問佢wo，真誠掛？」

由於霏霏為星二代，故網民好奇男朋友有否感壓力，霏霏上載跟男友的對話截圖，原來她直接問男友：「大唔大壓力？回應下」，霏霏男友即回覆：「唔會，因為我鍾意你嘅原因，係因為你個人，唔係因為你背景。」

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林盛斌女兒｜Bob女為性感打扮解畫

此外，霏霏曾以低胸性感裝束示人，問到父母可會介意打扮暴露，霏霏直言：「一定有有少少嘅，但係其實我出街除咗真係好熱之外，其實唔會着到好暴露，就算係嗰件粉紅色衫，我都淨係屋企同個friend影相，着出街可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

某網民直接問為何經常騷胸，霏霏以英文留言解畫，其大意是指：「因為我擁有它們，有些衣服是為了展示乳溝而設計？必須要愛護你的胸部，我們都可以欣賞胸部兩次嗎？（because I have them and some clothes are designed to show some cleavage?gotta show love to your boobs fr can we all js appreciate boobs for 2 sees）」

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