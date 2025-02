星二代｜林盛斌大女玩你問我答自揭相戀經過　16歲霏霏公開放閃：呢個男仔好錫我

▲ Bob大女林霏兒(Faye)已經16歲有男朋友。

【林盛斌/黃乙頤/星二代/林盛斌女兒】娛圈「多仔公」林盛斌(Bob)與太太黃乙頤結婚多年,育有大女林霏兒(Faye)、次女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申,新年期間Bob於社交網透露16歲大女霏霏帶男朋友返家拜年。

林盛斌女兒|霏霏分享相戀過程

向來愛跟網民互動的霏霏昨晚(6日)跟網民玩「你問我答」,當中難免被問及戀情,只見霏霏對答頗成熟,完全不似16歲的少女。

有網民叫霏霏分享跟男朋友相識經過,她表示透過閨蜜的直播而認識,二人開始交談,發現大家想法好一致。霏霏寫道:「相處的氛圍非常好,然後邀我跟他約會,更邀請我當他的女朋友。」另外,霏霏透露男朋友是香港人,由於就讀國際學校,故說得一口流利英語。

林盛斌女兒|讚男朋友「好仔」

網民問為何帶男朋友「見家長」,霏霏稱對方是第一個帶回家「見家長」的男朋友,她更大讚男朋友人品好,她寫道:

我哋其實一齊唔係好耐

個決定亦都唔係好隆重咁樣要見家長

咁啱嗰日屋企有party

我父母都喺度

我都好耐冇見

就話一齊玩咁

不過想俾佢哋見係因為我覺得呢個男仔真係好好

係一個好人 ,亦都好錫我 所以就決定可以

When you know you know

▲ Bob林盛斌跟黃乙頤育有三女一子。(取自instagram)

林盛斌女兒|坦言非首次拍拖

當問及男朋友是否其初戀,霏霏坦言:「唔係~我係佢初戀」,至於對方如何追求她,她即說:「呢個你要問佢wo,真誠掛?」

由於霏霏為星二代,故網民好奇男朋友有否感壓力,霏霏上載跟男友的對話截圖,原來她直接問男友:「大唔大壓力?回應下」,霏霏男友即回覆:「唔會,因為我鍾意你嘅原因,係因為你個人,唔係因為你背景。」

林盛斌女兒|Bob女為性感打扮解畫

此外,霏霏曾以低胸性感裝束示人,問到父母可會介意打扮暴露,霏霏直言:「一定有有少少嘅,但係其實我出街除咗真係好熱之外,其實唔會着到好暴露,就算係嗰件粉紅色衫,我都淨係屋企同個friend影相,着出街可能都係朋友party或者nightout先會考慮。」

某網民直接問為何經常騷胸,霏霏以英文留言解畫,其大意是指:「因為我擁有它們,有些衣服是為了展示乳溝而設計?必須要愛護你的胸部,我們都可以欣賞胸部兩次嗎?(because I have them and some clothes are designed to show some cleavage?gotta show love to your boobs fr can we all js appreciate boobs for 2 sees)」

