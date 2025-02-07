深圳優惠︱深圳南山區派¥150消費券港人可領　只需4步享餐飲購物優惠

▲ 上深圳玩時，記得拎消費劵喇!

【深圳旅遊/深圳親子遊/深圳玩樂/深圳優惠/深圳消費券】北上吃喝玩樂成為了港人的日常！最近深圳南山商務局就宣布派發總值¥1000萬元消費券，當中有零售及餐飲業參加，很多都是港人熟悉的品牌，而港人更可通過WeChat微信小程序，領取高達¥150的消費券，只需簡單4步驟，就可以取得優惠劵！

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深圳消費券｜2.7起微信小程序領取

深圳南山區向來是港人北上玩樂的熱門地點，地鐵沿線聚集多個大型商場，如海岸城、深圳灣萬象城、天虹商場等，深圳南山商務局將於今日（7日）下午4時及5時，分兩個階段派發餐飲及零售優惠券，包括港人在內的消費者。

深圳消費券｜點擊下圖睇領取消費券教學

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深圳消費券｜涵蓋多個熱門零售餐飲品牌

是次消費券活動的參與商戶涵蓋了多個熱門零售及餐飲品牌，很多都是港人熟悉的品牌，如奈雪的茶、喜茶、79號漁船、永善公火鍋、天虹、迪卡儂、宜家家居等，成功領取之消費者可在參與商戶南山區分店內享有折扣優惠，特別值得一提的是，餐飲消費券可享高達¥150，而零售消費券則可高達¥100，不要錯過！

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