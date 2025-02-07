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酒後亂言｜準人妻為婚禮激減100磅　婚前酒後吐真言一夜斷送9年情

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【分手／酒後吐真言／感情煩惱】常言道，酒醉三分醒，酒後的說話有多可信？一名男網民近日在討論區發文大呻感情煩惱，兩人訂婚多年未結婚，只為等女方減肥成功，終於等到未婚妻成功減走100磅，卻因為一句話，最終決定結束9年情。

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近日一名Reddit網民「Mysterious-Laugh1874」發文大呻感情煩惱，指自己向女友多年前求婚成功，但雙方約定要等到女方瘦身成功，達到目標體重後才會舉辦婚禮。在此之前，男事主坦言覺得未婚妻原本身形已經很好，減走100磅後就更加美艷動人，身材玲瓏浮凸，走在街上不時惹來陌生男性艷羨的目光和關注，他形容「連普通行超市，都會被男性路人攞電話」。

有一天晚上，男事主與未婚妻喝醉，未婚妻醉後吐真言，一語驚人承認自己有時會「幻想跟一個性感又高大的金融才俊拍拖」。言論一出，未婚妻立刻知道自己說錯話，馬上對男事主道歉。但他仍耿耿於懷未婚妻當時脫口而出的這句話，對於二人9年愛情長跑失去信心和安全感，最終與朋友傾訴後決定提出分手。未婚妻得悉分手決定後大驚，不斷向男事主道歉與哭泣：

我對於她的反應感到驚訝，因為她確實承認想要一個比我更好的男人。我的未婚妻告訴我，她只是對自己取得的進步感到驕傲，我是她唯一愛的人，並且永遠都會愛我。

男事主發文與網民圍爐取暖，懷疑自己是不是做錯決定。帖文下有很多網民留言力撐，指其未婚妻的所作所為讓男事主毫無安全感，感情難以維繫。對於男事主分手的決定，網民皆表示是一種保護自己的行為，絕對合理。

另一方面，亦有網民留言指男事主反應過大，指酒後的說話不能夠作準，無須將玩笑當真，直言「認真你便輸了」。

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