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天氣預報｜天文台今午發寒冷天氣警告　料周日低見9度或創入冬最低紀錄

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天文台預測周日低見9度。

天文台今日（7日）下午4時20分發出寒冷天氣警告。

天文台表示，一股強烈冬季季候風正逐漸影響華南沿岸。今日正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日低2至4度。預料明日（8日）早上市區氣溫會約11度，周日（9日）進一步降至9至10度，有機會是入冬以來最低紀錄。

天文台高級科學主任韓啟光在電台節目表示，一道廣闊雲帶覆蓋華南地區，今日日間雲量較多，如果日間雲層轉薄，最高氣溫有機會回升至18度左右，但隨後氣溫逐步下降，今晚市區最低氣溫約13度，新界再低一至兩度，入夜後會繼續下降。

天文台料周日進一步降至9至10度，有機會是入冬以來最低紀錄。（陳靜儀攝）

天文台預計，明日早上市區最低氣溫有機會只有約11度，周日進一步下降至9至10度，新界會有機會去到7度甚至以下水平，星期日高地氣溫或接近冰點，市民應做好準備。

韓啟光指，今早本港已轉吹偏北風，今日會逐步增強，預計風寒效應有機會較為顯著，身體感覺到的氣溫會比實際低，參加戶外活動的市民要注意，又提醒參與馬拉松賽事的市民注意保暖，賽前做好熱身。

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