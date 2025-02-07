北上配眼鏡｜深圳眼鏡店老闆揭行內蠱惑招　教1招辨鏡片鏡框真偽

▲ 有深圳眼鏡店老闆大爆行內蠱惑招，教路如何辨別鏡片及鏡框真偽。

【北上／深圳／配眼鏡】深圳配眼鏡價錢比香港便宜不少，因此吸引不少港人北上消費，但要小心中伏。近日就有眼鏡店老闆大爆行內引流、「超A貨」等蠱惑招，並分享如何簡單辨別名牌鏡片、鏡框，甚至驗眼儀器的真偽。

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YouTube頻道「大灣區侶遊」近日在深圳訪問開業約7年、在內地擁有28間眼鏡店的老闆謝先生，他就列出以下3大常見中伏陷阱，提醒市民小心。

北上配眼鏡｜行內3大常見蠱惑招

1. 低價引流

謝先生在訪問中指出，蠱惑招在內地稱為「套路」，而行內其中一個最常見招數，就是向客人提供「低價引流套餐」，形容這種方式「睇落好平，但係嚟到消費就唔平」。他舉例，部分商家會提出免費贈送鏡框吸引客人光顧，結果送出的鏡框要麼「唔好用」，要麼不好看，變相強迫客人加錢換購其他鏡框。

2. 「超A貨」驗眼儀

謝先生表示，內地有一些眼鏡店會聲稱擁有名牌「蔡司」（ZEISS）的驗眼儀，但原來驗眼儀亦會造假。他解釋，一台蔡司驗眼儀的售價約為26至28萬元人民幣（約港幣28至30萬元），但假的蔡司驗眼儀只須3萬元人民幣（約港幣3.2萬元）。

那麼客人要如何分辨正版的蔡司驗眼儀？他就指出，正版的蔡司驗眼儀一共有9個攝像頭，而假的只有1至3個攝像頭；另外，正版的蔡司驗眼儀旁邊同時會配有一部有蔡司商標的電腦，用來連結蔡司系統，將驗眼數據直接上傳，但業界造假的「超A貨」一般都不會配有電腦，而是只有驗眼儀。

此外，客人亦可參看店內是否有掛出「蔡司戰略合作店」的招牌，亦能在蔡司的微信公眾號驗證到相關店舖是否合作店。

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3. 雜牌鏡片

另一個常見造假是用德國的雜牌鏡片假扮成蔡司鏡，謝先生解釋道：「因為蔡司係德國鏡，佢會賣一個德國嘅品牌畀你，又唔同你講係咪蔡司，但係價錢同蔡司差唔多，呢啲好多都係呃人。」

在挑選鏡片方面，他個人認為可選擇大品牌如蔡司（ZEISS）、依視路（Essilor）和HOYA，至於內地鏡片，他就比較推薦「明月」及「康耐特」，因為據他所知，國內鏡片品牌暫時只有這兩間是上市公司，「明月」是A股上市公司，「康耐特」則是香港上市公司。

他又建議客人不要選擇便宜的雜牌鏡片，以漸進鏡片為例，「明月」的漸進鏡成本約為一百多元，而最便宜的雜牌漸進鏡片成本只須30至40元人民幣（約港幣32至43元），他亦曾試過，但覺得質量欠佳，「戴得好唔舒服，我哋一直都唔敢賣。」

北上配眼鏡｜1招分辨鏡片及鏡框真偽

無論是鏡片抑或鏡框，市面上都充斥著不少「超A貨」，客人選購時又該如何分辨？謝先生就以蔡司鏡片為例，指出其鏡片包裝會附有防偽logo，鏡片上亦會有「旗仔」防偽標籤；此外，鏡片包裝袋上亦會寫上品牌資訊，並印上蔡司標誌，揭開後有二維碼（QR code），可在蔡司的微信公眾號上綁定驗證，這些都難以造假。

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而其他品牌如依視路、明月、康耐特等，其鏡片上同樣有防偽標籤，鏡片原包裝袋亦會有QR code供客人進行透過微信掃描，用以向官方帳號驗證真偽。換言之，只要店家售賣的是正貨，便一定會向客人提供原包裝袋，證實鏡片真偽。他又建議，客人可在有關品牌的微信公眾號中進行搜索，確認有關眼鏡店是否指定經銷門店。

至於鏡框，謝先生就指出大品牌的貨品同樣會附有QR code，客人可以在掃描後透過品牌的微信公眾號辨別真偽。此外，大品牌亦會向已授權的零售店提供授權書，供店家張掛，因此客人進入眼鏡店時，可留意店家是否有授權書。

他透露，過往曾有人向他兜售大品牌鏡框的「超A貨」，且價格僅為正貨的2成，「即係正品賣100蚊，佢只係20蚊。」，又坦言行內確實有店家出於利潤吸引而售賣這些「超A貨」，但就強調這些貨品的焊接位、吻合度等細節皆與正貨有差距。

資料來源：YouTube@大灣區侶遊

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