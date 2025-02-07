中大新學院｜中大成立「致真交叉數學科學院」　8年制學士博士雙學位課程每年收生40人

▲ 中大成立「致真交叉數學科學院」，提供8年制課程，修讀基礎數學、物理、人工智能、大數據處理等範疇。

【中大/數學科/丘成桐教授】為培育數學科學人才，香港中文大學成立「致真交叉數學科學院」（下稱學院），提供8年制課程，修讀基礎數學、物理、人工智能、大數據處理等範疇，首批40名學生通過學院及清華大學求真書院合辦的入學試後，將於2025/26學年、即今年9月入學，完成課程後可獲頒授中大學士及博士學位。

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中大新學院｜新校長首晤傳媒團拜

今年1月履新的中大新校長盧煜明，昨日（6日）聯同多位副校長及學院院長，首次跟傳媒舉行新春團拜，並宣布成立致真學院。盧校長在致辭中表示，正準備中大2026至2030年的5年發展計劃，重點將包括提升學生體驗、推動研究及創新、建設人才樞紐、促進校友和社區參與，以及加強國際化。

▲ 教育局局長蔡若蓮（左六）、中大校董會主席查逸超（左七）、盧煜明校長（左四）及丘成桐創院院長（左五）等人主持致真學院成立典禮。（中大圖片）

中大新學院｜知名數學家丘成桐任創院院長

致真學院由國際知名數學家、現任中大博文訪問講座教授、數學科學研究所所長的丘成桐擔任創院院長，他指，數學是科學的基石，新學院將採用8年制學士博士課程，

為香港及國家培育優秀數學科學人才，打造 「留學香港」及成為國際公認的世界級數學科學教育與研究中心，首批學生將於2025年9月入學。

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中大新學院｜中三至中六尖子可報考

學院將提供與清華大學求真書院、復旦大學合作的課程，包括3年數學基礎訓練、2年科研訓練及3年博士訓練，內容涉及基礎及應用數學、物理、計算機科學、人工智能、大數據處理、機器學習。每年收生包括至少10名本地生及30名非本地生，「初步接受中三至中六尖子報考，若有數學資優的特殊情況，中二學生亦在考慮之列」。

丘成桐表示，學生須通過由學院及清華大學求真書院合辦的入學試，而未曾參加香港中學文憑試（HKDSE）或全國高考的資優生，亦可接受「入學預備要求」的考試方式報讀。他說，完成中大通識及全人教育畢業要求，學生可獲頒授中大學士及博士學位（研究及教學方面）。

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