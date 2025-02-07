教師釘牌｜去年304宗違反教師專業操守個案遭懲處　蔡若蓮：4宗與社會事件相關

▲ 去年304宗違反教師專業操守個案遭懲處。

教育局日前向立法會提交文件，披露去年共有71宗教師釘牌個案，至少創2019年以來新高。若連同獲發譴責信和書面警告等個案，教育局去年共就304宗教師違反專業操守個案進行跟進行動，教育局局長蔡若蓮指，其中4宗與2019年社會事件相關。

立法會教育事務委員會今日（7日）討論教師專業操守，教育局日前披露，2024年就教師違反專業操守而採取的跟進行動，包括釘牌、發出譴責信、書面警告、書面勸喻，以及口頭提示或紀錄在案，共涉304宗。社福界議員狄志遠問到多少宗與2019年社會事件有關，蔡若蓮透露，當中有4宗事件與2019年相關。

立法會議員陸瀚民追問，為何2024年的個案特別多，是否因執法更嚴謹，或是更多人犯法。蔡若蓮回應表示，因三年一檢的查核刑事記錄到期，發現有教師過去無申報刑事記錄，故需時跟進。

教師釘牌｜去年71教師釘牌升逾五成 教育局發逾百封警告信創2019年來新高

▲ 教育局局長蔡若蓮指過去3年教育展就304個案進行跟進行動，當中4宗就2019年社會事件相關。（資料圖片）

301人已離開教育界

蔡若蓮補充，局方早前透過機制查核到300多名教師涉及違反專業操守行為，當中301人已離開教育界，另外32人早前仍在職，已即時跟進及馬上取消教師註冊或譴責。

目前教育局每3年為教師進行一次刑事紀錄查核，不少議員關注可否調整至一年一檢，蔡若蓮重申，由於現時規定在職教師干犯刑事案件或被捕時，都一定要申報，在職教師犯法時會即時知道，而刑事紀錄查核主要針對轉職後重執教鞭，沒有作申報的教師。她指，刑事紀錄會保留3年才更新，因此每3年查核一次符合效率，亦能適時找出有問題的教師。

提醒學校留心不明來歷的組織

蔡若蓮亦說，已就2019年「黑暴」事件汲取教訓，進行防範、制止及防滲透，局方非常關心有組織借學生活動教學生。

她提醒學校注意，要留心不明來歷的組織，需了解組織或資金，才讓學生參與活動。

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