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開工利是｜中環返工開工利是僅$XX　港女見金額大呻：天塌了

社會

撰文： 王月明

發布時間： 29 分鐘前

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熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

中環返工開工利是僅$XX，港女見金額大呻：天塌了，沒收過這麼少。

【農曆新年 / 開工利是 / 中環】農曆新年假期結束，開工後打工仔最期待的莫過於收到「開工利是」，然而，1名在中環上班的港女近日在小紅書發帖，大呻公司派的利是金額太少，埋怨稱「沒收過這麼少的紅包」，網民亦紛紛留言自己收到的利是金額。

農曆新年2025｜新年利是公價2025　今年平均每封利是封幾錢？

港女在中環上班，新年假期過後開工收到50元利是，大呻公司「孤寒」。（取自小紅書）

開工利是｜港女收$50大呻公司「好孤寒」

樓主在中環一間公司上班，她以「收到公司開工利是50元港幣天塌了」為題發帖，指按常理來說「以前打工基本上是100元，而且是每個管理層單發」，惟現在的公司老闆一家五口都在公司上班，「一家子就給一封，公司名義，打開，50元港幣」，她直言「真的好摳啊！」。

與友人對比後令樓主更加羨慕，「是誰羨慕我不說。聽說有朋友在公司收到利是成百上千了」；不過，樓主同事主動派了兩個利是令她感動，她稱這是「意外之喜」。

網民熱議自己收到的開工利是金額，有人收過上千元。（iStock）

開工利是｜網民熱議開工利是金額

此事引起網民熱議，不少人分享了開工利是金額，「中資開門利是1,000」「小公司7包2,300」「我才20」「一上午收入4,000」「收了20個紅包，估計600」「50正常價啦」，有人認為派開工利是為圖吉利，不應太過在意金額，「利是係意頭同吉利！」、「其實就是圖個吉利啦，不奢望給多少，就是1個儀式感，不然這發紅包味兒都變了」。

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