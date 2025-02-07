流感高峰期︱研究揭選對「這2種運動」流感肺炎死亡風險激降50%　超過1次數反增41%死亡率

【外國研究／流感／肺炎／死亡】大S（徐熙媛）因患流感併發肺炎不幸猝逝，消息震驚大眾。有台灣復健科醫生引用外國研究指出，進行適量及適當運動可有助激減流感與肺炎死亡風險達50%，只要控制好運動時間及肌力訓練量2大關鍵，便可大大降低死亡率。

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復健科醫生王思恒日前於Facebook專頁「一分鐘健身教室」分享上述研究，指該研究發表於2023年英國運動醫學期刊，其中學者分析了美國國家健康訪問調查（NHIS）1998年至2018年間，合共577,909名成年人的健康數據，進行約9.2年追蹤，根據其死因證明記錄，發現「流感與肺炎」屬主要死因。

王思恒醫指出，是次研究發現「適量有氧運動」及「適量肌力訓練適量」，可顯著降低流感與肺炎死亡率，惟肌力訓練適量超過一個量，或會因高頻率阻力訓練可能增加心血管負擔、發炎反應或訓練疲勞，死亡風險反而會增加 41%：

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流感高峰期︱1.適量有氧運動

每周150至300 分鐘有氧運動，死亡風險降低41%

每周301至600分鐘有氧運動者，死亡風險降低50%

運動量每周低於10至149分鐘，仍可降低21% 死亡風險

每周超過 600 分鐘/的運動無額外好處

流感高峰期︱2. 適量肌力訓練

每周進行2次肌力訓練，死亡風險降低 47%

每周肌力訓練超過7次，死亡風險反增 41%

成因：高頻率阻力訓練可能增加心血管負擔、發炎反應或訓練疲勞

流感高峰期︱3大建議助減流感及肺炎死亡風險

除此之外，研究亦表示長期的有氧運動，可有助提高流感疫苗抗體生成，建議大眾平日可遵循以下3大做法，以助降低死亡風險：

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流感高峰期︱3大建議助減流感及肺炎死亡風險

每周150至300分鐘中等強度有氧運動

每周2次肌力訓練，避免超過7次

未達標者即使少量運動，亦有助於降低風險

資料來源：Fcebook@一分鐘健身教室、Br J Sports Med (2023)

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