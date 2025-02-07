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大S徐熙媛遺產︱具俊曄表示放棄大S遺產　律師提醒最終受益者未必屬S媽

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S丈夫具俊曄表示，太太遺產全留給S媽。

【徐熙媛 / 大S / 汪小菲 / 具俊曄 / 大S去世 / 大S遺產分配】大S徐熙媛不幸病逝，終年48歲。大S丈夫具俊曄於昨晚（2月6日）在個人社交平台發文，表示遺產權利將全留給S媽。

具俊曄寫道：「所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」後來他再補充指：「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好！」

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大S與丈夫、小S、S媽。

大S徐熙媛遺產︱律師提醒不應放棄遺產繼承權

不過，台灣律師蘇家宏在社交平台指，具俊曄不應放棄繼承遺產權利，寫道：

具俊曄 IG的發文，字字句句都可以感覺到他與大S的感情的濃厚，要保護並成全大S所愛的一切，這樣深情的愛，令人動容。
其中具俊曄提到：「所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽」，他似乎是要把遺產繼承的權利給 #大S 的媽媽，但法律執行面上有幾點要注意：
1. 遺產繼承權 ，本身是專屬於具俊曄個人（法定配偶）的權利，不能「直接」轉讓給大S的媽媽。
2. 具俊曄可以繼承取得遺產後，再把遺產移轉給S媽，這樣的作法比較「安全」與「確實」，缺點是未來可能有多一筆贈與稅的問題。
3. 具俊曄不能用「拋棄繼承」來把權利給大S媽媽

然後，蘇家宏進一步解釋：

如果大S沒有遺囑，配偶具俊曄拋棄繼承的話，全部遺產就由兩個小孩繼承，小孩的監護人是汪小菲，到時候不是大S的媽媽取得遺產。
如果大S有合法遺囑，遺囑指定遺產給兩個小孩與S媽，給S媽的部分屬於遺贈，如果遺贈沒有侵害特留分，S媽可以完整取得受遺贈的遺產。
至於如果大S的 #遺囑 內只有指定遺產給兩個小孩與S媽，完全沒有提到具俊曄的話，具俊曄擁有特留分扣減權，具俊曄可以看屆時遺囑執行狀況，與汪小菲監護的狀況作決定，但絕對不要拋棄繼承。

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