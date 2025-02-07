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患難見真情 丨新年冰島旅行遇大風雪　41歲凍齡富二代靠空姐老婆拼命1招脫險

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【關楚耀／譚詠麟契仔／冰島】曾因吸毒令事業插水，現年41歲的關楚耀自早幾年與網紅空姐結婚後，便開始成為寵妻狂夫，經常與太太出遊。惟今次新年他與太太到冰島旅行時，卻慘遇大風雪，不但令車門吹反，關楚耀更一度受困於車內，可謂相當驚險。

最新影片：

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關楚耀早前於小紅書上載驚險的行車片段，片中他身穿厚衣及厚帽的他，於車廂內對著鏡頭表示「發生意外」，原本是他的座駕於行車期間遇上冰島大風雪，令他太太一開門，車門便被暴風吹反，更無法關門，導致車內氣溫急降，形容「完全是好凍好凍」。

獨自留在車廂的關楚耀因此需要「用盡全身氣力掹住車門等待救援」，由於「暴風雪實在強得驚人」，關指他的「老婆要爬入去搵人救我」。慶幸的是，他們最終得到當地人幫助，最終化險為夷。他更提醒在冰島旅行的大眾一定要小心暴風雪。

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曾為圈中人氣新人王 因1事陷事業低谷

現年41歲的關楚耀，因父親是前寶麗金高層關維麟，一家與譚詠麟相當相熟，更是譚詠麟契仔，曾被校長欽點為接班人。他當時一出道，即成為樂壇人氣王，不過正當事業上升期，他於2009年被爆與當時的女友衛詩，在日本因藏有大麻而被捕新聞，頓時令形象插水，自此事業大受影響。不過，自2023年與Joann的結婚，他便開始收心養性，由貪玩富二代，化身為寵妻暖男。而保養得宜的他，其外表與初出道時可謂分辦不大。

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