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經濟預測｜廠商會盧金榮：將呈現「先抑後揚」走勢　今年經濟增長2.5至3%

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

廠商會今日舉行新春團拜。（區綽彥攝）

廠商會會長盧金榮預測，2025年香港經濟將呈現「先抑後揚」的走勢，全年GDP增長率有望達到2.5%至3%的溫和增長。

廠商會今日舉行新春團拜，盧金榮致辭表示，美國總統特朗普對華關稅威脅，令進口商增加庫存，為香港出口注入額外動力，不過，特朗普仍然是今年經濟走向最大變動。

他指出，隨着內地企業與港商加速供應鏈多元化布局，令內地出口至東南亞這一新晉產業承接地的中間產品貿易近年顯著增長，鞏固了香港作為區內中轉樞紐的地位；另一方面，這亦為香港這個跨國供應鏈管理中心創造了更多新機遇。因此，廠商會預期2025年香港的貨物出口將保持較低單位數的持續增長。

內需方面，盧金榮說，雖然高企的融資成本和消費力外流等挑戰仍在，但考慮到股樓市和就業市場穩定，負面財富效應有所改善，帶動了本地消費信心逐步提升，加上受惠於特區政府推動本地旅遊業轉型發展，以及中央政府推出惠港政策，促進了內需逐步靠穩。

他期望，政府持續支持企業拓展市場和升級轉型，並強調廠商會將一如既往，在促進內聯外通、推動科技創新、提升香港品牌價值、帶動產業鏈協同發展，以及參與大灣區建設等工作上加大力度。

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