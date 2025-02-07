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文藝活動丨《無限亮2025》4大推介節目　跨界藝術家共展傷健互融

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撰文： 張高翔

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

英國舞蹈家克萊兒康寧漢最新作品《夬兒行 》。

由香港藝術節及香港賽馬會慈善信託基金聯合主辦的《無限亮》（No Limits），今年邁進第七屆，以「認識不如感受」為主題，延續多元和跨界的共融精神。

世界各地及本地不同能力的藝術家，即日起至5月19日舉行多個音樂、舞蹈、戲劇及電影等節目，展現由心而發的創意與情感。

即使雙眼看不見，美國年輕爵士鋼琴奇才馬修惠特克（Matthew Whitaker）卻憑敏銳聽覺和音樂天賦，15 歲成為史上最年輕的山葉音樂藝術家，躋身國際知名爵士鋼琴家之列後，更獲艾美獎提名及當上2024年巴黎殘奧閉幕禮表演嘉賓。

美國年輕爵士鋼琴奇才馬修惠特克。

開幕節目《爵士快車》

今屆開幕節目《爵士快車》有幸邀得馬修首度來港，與另外4位著名樂手組成爵士五重奏，呈獻兩場不同風格的表演。
首場演奏，將為明快的時尚爵士經典曲目，如《沒甚麼，就這樣》及《怎麼回事》等；第二場則為著重獨奏與即興的華麗爵士曲目，如大師之作《寧靜》及百老匯經典音樂劇《仙樂飄飄處處聞》樂曲《我的最愛》鋼琴獨奏版本，以及好些原創作品，以悠揚樂韻感動樂迷。

活動日期：3月1日（星期六，7:30pm）/3月2日（星期日，3pm）
地點：香港大會堂音樂廳

《夬兒行》黑色幽默破除框架

「夬」字有別於完整的「缺」，意指「分別」、音為「怪」，知名英國舞蹈家克萊兒康寧漢 （Claire Cunningham）的新作《夬兒行》，就取夬兒（Crip Art）及女性主義為概念，結合一套自創的身體詞彙，探討殘疾人士的定向概念，詰問古典藝術推崇的美藝和舞蹈傳統。

康寧漢以「拐杖用家」經驗發展出獨有的舞步，配上馬勒名曲《旅人之歌》大膽詮釋相伴多年的拐杖怎樣延伸成「四條腿」，助其於日常生活以至大自然環境「出行」。3月7日特設的演後藝人談，康寧漢又會現身分享創作心得及殘疾人士超乎尋常的克難故事。

《夬兒行》

活動日期：3月7及8日（星期五及六，8pm）/ 3月9日（星期日，5pm）
地點：西九文化區自由空間大盒

閉幕節目《風與鍵之旅》

積極嘗試、探索未知，是香港新晉鋼琴家鄧卓謙和英國長笛演奏家露芙蒙哥馬利 （Ruth Montgomery）的人生態度。於閉幕節目《風與鍵之旅》，兩人將首度合作，以 「歷程」為概念的鋼琴及長笛音樂會，激勵人心。

節目精選一系列橫跨古典、浪漫至現代樂派的樂章，從莫扎特重要的長笛作品、輕盈高雅的《C 大調行板K 315》掀開序幕，並有長笛與鋼琴間緊湊互動的《古風組曲》、兩首獨奏作品《山羊之舞》及《敘事曲，作品6》等曲目，在歡快節奏與飛揚樂韻之間，向觀眾展現生命的熱情。

香港鋼琴家鄧卓謙與長笛演奏家露芙蒙哥馬利

活動日期：3月29日（星期六，3pm）
地點：荃灣大會堂演奏廳

傷健共融展演《衫著一生》

視障人士與非視障人士皆會運用觸覺選擇時尚衣物展現個性。今屆「無限亮」將穿搭融入藝術創作，委約2024年參加「無限亮教育及社區外展節目」《舞動心語》的視障表演者，聯同專業藝術家合力炮製全新的大型環境舞蹈表演《衫著一生》。

《衫著一生》

視障表演者會通過一連串身體及舞蹈訓練，包括重心轉移、接觸即興等練習，打開對肢體及空間的感知；大會則會為他們度身訂造美觀又實用的表演服裝，體現「好衣服，著一生」的精神。表演當日，所有表演者將隨聲音敘事及身體敲擊樂，穿梭於大館檢閱廣場的戶外裝置之間，以身體、服裝及道具連結觀眾，開展一場擺脫限制、再思生活質感的成長之旅。

活動日期：2月21至23日（3pm）
地點：大館檢閱廣場

2025「無限亮」除了現場節目，亦包括線上免費電影放映及國際研討會、多元的教育及社區外展節目，並輔以通達服務，包括手語導賞、粵語口述影像、語音場刊及額外輪椅位等，亦歡迎導盲犬，營造無障礙體驗。

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