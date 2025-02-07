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亞冬運｜哈爾濱亞冬運今晚開幕　林靜欣及翁厚全任港隊持旗手

社會

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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亞冬運短道速滑賽事，港隊出戰混合團體2000米接力半準決賽。（港協暨奧委會FB圖片）

哈爾濱2025亞洲冬季運動會開幕禮將於今日（7日）晚上8時在哈‍爾‍濱國際會展體育中心舉行。中國香港代表團將由短道速滑代表林靜欣和高山滑‍雪代表翁厚全擔任持旗手。

亞冬運將於今日至下周五（14日）舉行，分為6個大項、11個分項，共64個獎牌賽事，港隊派出超過100人的代表團出戰參與冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪項目，人數是歷來之冠。

短道速滑運動員林靜欣於2024年8月在印尼舉行的2024亞洲公開短道速滑錦標賽中，在個‍人項目合共贏得2金1銀。她於11月再下一城，在意大利舉行的短道速滑青年世界盃第一站，奪得女子500米銅牌。

高山滑雪運動員翁厚全於2022年代表香港參加北京冬季奧運會，是香港首位獲得冬奧高山滑‍雪項目參賽資格的男運動員。2024年3月，翁厚全在吉林舉行的亞洲青少年高山滑雪錦標‍賽中，於男子組迴轉賽及大迴轉兩個項目，分別奪得銀牌及銅牌。

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