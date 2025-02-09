上手試玩｜實測Samsung Galaxy S25 Ultra日夜攝力　效果繼續保持水準？（多圖）

三星（Samsung）全新Galaxy S25系列即將會在情人節於香港上市，在它正式在港登場之前，本網記者就率先開箱，上手試玩這部升級版「演唱會神器」。

三星新機｜Samsung Galaxy S25系列情人節香港上市 售價$5,898起

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Samsung Galaxy S25系列作為三星年度旗艦機型，繼續主打AI及超強攝力，並且進一步強化了影像拍攝、處理器效能與個人化體驗。較早前記者就率先試玩Samsung Galaxy S25系列的主要AI功能，到底有幾厲害？立刻去片：

更詳盡的AI功能實測可參考：三星新機｜演唱會神器再升級 Samsung Galaxy S25系列添音訊AI消除器（多圖+有片）

今次，記者就上手試試Samsung Galaxy S25 Ultra的日夜攝力。今次Galaxy S25 Ultra配備新一代ProVisual引擎，並搭載2億像素廣角鏡、5,000萬像素超廣角鏡及5,000萬像素5x遠攝鏡3鏡組合，最高提供100倍數碼變焦功能，並配備新一代ProVisual Engine AI功能，可以提升影像細緻度及色彩效果。

記者就嘗試在海邊拍攝，拍攝當日為陰天，能見度雖然較低，但Galaxy S25 Ultra的效果亦頗不錯，從對岸遠距離都能拍攝到啟德主場館。在30倍的拍攝下，船上寫著「蔚藍東岸」，都顯示的相當清晰。

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同時，Galaxy S25 Ultra包含原始圖像在內，預設提供11種濾鏡風格，用家可以再根據自己喜愛的風格調整照片色彩、強度、對比度等，相較之前只有強度可調，甚至還能下載第三方的濾鏡，更為有趣和個人化。

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此外，Galaxy S25 Ultra的AI影像處理技術進一步提升，能夠自動調整曝光、降噪與色彩平衡，對於夜攝來說，可算是相當「友善」的功能。記者也嘗試在晚上拍攝，在左下面的燈光有點過曝的情況，Galaxy S25 Ultra的AI影像處理技術就會協助調整，所以照片出來的時候，就已經調低了曝光的情況，但也不會調低其他部分的燈光，整體出來的效果也相對平衡。

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今次也試玩夜攝的AI消除效果（見圖），嘗試把後方的路人消除，效果相當有驚喜，可說是非常自然。不過在消除後，在左下角會列明「內容由AI生成」。

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整體而言，記者認為Galaxy S25 Ultra的相機表現仍舊保持水準，在日間和夜間的拍攝都處理得相當不錯。不過感覺上相較其AI功能，攝力並沒有如此多的驚喜效果，但依然不過不失。

三星Galaxy S25售價為$5,898起、Galaxy S25+則為$7,598起，而Galaxy S25 Ultra就是$9,898起。即日起開放預訂，2月14日情人節正式公開發售。

如果對Galaxy Samsung S25系列有興趣的讀者，就不要錯過預訂優惠期，即日到2月13日的預訂優惠期內，於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站預訂Galaxy S25 Ultra，1TB ROM及512GB ROM版本將會以預售優惠價發售，分別為$12,098及$10,098；Galaxy S25+（512GB ROM）的預訂優惠價則為$8,098；Galaxy S25 (512GB ROM)預訂優惠價則是$6,398。

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