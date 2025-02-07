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人手不足｜兒童醫院耳鼻喉科醫生流失　暫停服務至下半年逾500病童需轉院

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發布時間： 2 小時前

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醫管局發言人回覆，兒童醫院耳鼻喉科因人手不足，逾500病童需轉院跟進。（資料圖片）

據報兒童醫院耳鼻喉科因人手不足，暫時須關閉耳鼻喉科。醫管局發言人回覆指，因離職及個人健康等原因導致人手不足，該院耳鼻喉科服務由去年11月開始暫時調整，有500多名原本在兒童醫院覆診的專科門診病人，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬於其他專科而同時有耳鼻喉問題的病人，轉介至其他公院。

醫管局發言人說，會繼續透過招聘改善人手，預期今年下半年逐步恢復在兒童醫院提供耳鼻喉科服務，並就相關調整對病童及家長造成不便和憂慮深感抱歉。

發言人指，兒童醫院耳鼻喉科原本提供服務的醫生，包括一名副顧問醫生、一名駐院醫生及一名半職的顧問醫生，但分別因為離職及個人健康等原因，導致人手不足。在醫管局總辦事處協調下，該院已陸續轉介已預約門診診期的病人至其他公立醫院跟進。如果兒童醫院的住院病人，需要進行緊急手術或醫療程序，會由九龍中醫院聯網耳鼻喉科統籌，為病人提供支援。

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