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買平機票攻略｜Expedia旅遊報告拆解5大迷思　一星期邊日買機票最扺？　選對日子最多慳26%

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發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Expedia旅遊報告拆解5大迷思，一星期邊日買機票最扺？選對日子最多慳26%

Expedia今日（7日）發布《2025年航空旅遊秘訣》年度報告，拆解常見的旅遊迷思，幫助香港旅客節省時間及旅費。原來越早買機票並非越著數，一星期中哪天預訂最平？

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買平機票攻略｜Expedia公開買平機票最佳時機

報告由Expedia 與航空公司報告公司（Airlines Reporting Corporation, ARC）及全球最大型航班資訊供應商 OAG合作，分析數以十億計數據點編製而成。

點擊圖片看買平機票5大攻略：

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買平機票攻略｜迷思一：「越早預訂機票越著數。」

真相 ：出發前7至22天是預訂的黃金時機！
預訂機票並非越早越實惠。最佳預訂時機是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%。此外，旅客不妨多留意航空公司及旅遊預訂平台的特別促銷活動，隨時可能獲得超值優惠。

買平機票攻略｜迷思二：「星期一至星期日，任何一日買機票價格都一樣。」

真相 ：星期日預訂機票慳得更多！

選對日子預訂機票，效果可以截然不同。數據顯示，在星期日預訂機票一般較平，比最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%。

《2025年航空旅遊秘訣》

買平機票攻略｜迷思三：「幾時出發不會影響機票價格。」

真相 ：星期四出發最抵！

幾時買機票固然重要，但出發日子也是不可忽視的一環。對比最貴的星期日出發，星期四出發最多可節省 17%。

買平機票攻略｜迷思四：「機票價格每年都會上漲。」

真相：經濟艙機票的平均價格其實有所回落！

2024年經濟艙平均機票價格較 2023 年下跌2%。

買平機票攻略｜迷思五：「我乘搭的航班總是滿座。」

真相：其實只要選對出發日期和月份，就能避開人潮！星期二是出遊人流相對較少的日子，而九月更是港人外遊淡季 。

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