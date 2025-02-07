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大S徐熙媛去世︱小三張穎穎繼續撐大S　再度爆料指汪小菲婚後第二年出軌

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

張穎穎狙撃汪小菲。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 張穎穎】大S徐熙媛逝世，而她的前夫汪小菲連日來表現出對大S未能忘情，比如他赴台灣一落機便雙眼紅腫ZC1向媒體鞠躬，求多說前妻好說話。之後，他又在台北街頭淋雨、跪地等，甚至汪小菲的友人更指他現在精神崩潰至無法下床，十足一個情深漢子。

不過，當年被傳是介入大S與汪小菲婚姻的「小三」張穎穎，再度力斥「舊愛」。其實，張穎穎之前已在微博發千字長文「炮轟」汪小菲，直斥他近期行為是「裝深情」，更直言：「大S所有苦難都是他帶來的」。

大S徐熙媛去世｜汪小菲痛哭淋雨緬懷前妻大S　張穎穎：「所有苦難都是他帶來的」

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大S徐熙媛去世︱爆汪小菲結婚第二年出軌

在今日（2月7日），張穎穎再度發功，表示自己從不認識大S，也沒有聯絡過，接着再轟汪小菲連日來的行徑：「他真的好惡，一個快50歲的男人可以是傻白甜？用這種方式洗白自己？我不相信這種言論會有人信，你真的又老又味又悵又惡又蔫又壞」。

然後，張穎穎更踢爆對方在結婚第二年已出軌，更指他曾欺騙過的女生不計其數，直斥：「別逼我，看誰知道的和證據更多。我從未拿出一個證據，夠仁義了。」她還表明自己從不惹事亦從未怕過事，直言：「別惹我。」

另外，張穎穎又踢爆對方聘用「水軍」（網路打手），寫道：「人都去世了，你還在下水軍？你的心呢。50歲精明老男人拖着70歲勢力老母被騙？誰被騙你家都不會被騙！你們會喝人血吃人肉。」

張穎穎發文後似乎意猶未盡，繼續在留言區回應，分別寫道：「全部一樣的文案！當人都看不出來嗎？」、「上一條微博我沒刪，自動沒了，他花的錢真多。」

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