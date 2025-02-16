巴士司機｜巴士乘客大聲傾偈擾全車　車長停駛開咪鬧爆獲讚：做得好！

▲ 巴士乘客大聲傾偈擾全車，車長停駛開咪鬧爆獲讚：做得好！

路程時間長，乘搭巴士時玩手機、看影片、與有人聊天無可厚非，但不應製造太大聲音，以免影響其他乘客及干擾司機正常駕駛。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組轉載影片，指前往屯門的巴士上，有乘客大聲聊天滋擾全車，司機多次播放廣播提示仍未能制止，無奈停駛開咪大聲呵斥涉事乘客，車廂終於安靜。

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▲ 巴士司機停駛開咪大聲呵斥涉事乘客。（取自Facebook「車cam L」群組）

巴士司機｜司機開咪呵斥大聲講話乘客

據影片可見，1輛巴士停在路中，司機正在使用車內話筒嚴厲呵斥幾經提醒仍大聲聊天的乘客，「頭先播咁多次廣播就應該醒水啦下嘛」，稱「繼續講啊！繼續大聲傾偈啊！唔緊要㗎，阻住你哋之嘛，我大把時間」，車長形容涉事乘客聲量大到「好似開會議咁」。影片最後，涉事乘客終於收聲，車廂恢復平靜。

巴士司機｜網民：司機做得啱！

此事令網民連聲讚好司機，認為涉事乘客「大聲講電話、大聲播片係極度討厭擾人行為，不應助長」，「支持個司機」、「巴士司機good job」、「見到呢種情況我都會開咪」、「司機做得啱，公眾地方做埋啲肉酸嘢（冇公德心），抵俾人X（鬧）」。

▲ 巴士司機：「繼續講啊！繼續大聲傾偈啊！唔緊要㗎，阻住你哋之嘛，我大把時間」。（資料圖片）

不過，有人認為即使涉事乘客做法不妥，司機也不應如此，「嘈到司機，唔代表司機可以咁鬧客，除非乘客繼續冇改善」、「你可以話被噪音騷擾唔開車，要求乘客配合先再開車，但唔係咁嘅說話同語氣囉，當自己係阿sir啊」。

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