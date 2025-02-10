京官調研｜夏寶龍親赴河套區等地調研　聽港府官員介紹今年經濟金融工作安排

▲ 中央港澳辦主任夏寶龍南下調研。（港澳辦圖片）

繼完成橫琴調研行程，中央港澳辦主任夏寶龍轉赴河套深港科技創新合作區、前海深港現代服務業合作區和鹽田港進行調研。本港多位司局長陪同，並匯報港府2025年經濟金融工作安排。

8日下午，夏寶龍先在河套合作區展示交流中心聽取河套深圳園區規劃建設情況介紹，之後走訪深圳晶泰科技有限公司和香港科學園深圳分園，了解有關科創企業發展和河套「一區兩園」合作情況。

陳國基、陳茂波等介紹北都和河套香港園區規劃及招商情況

9日上午，夏寶龍先到皇崗口岸了解河套科研人員跨境通行便利安排情況，接著進港考察河套香港園區，在科創築城館聽取香港特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東等介紹北部都會區和河套香港園區規劃建設及產業招商情況。之後，夏寶龍在前海展示廳聽取前海規劃建設情況介紹，並考察前海聯合交易中心，聽取香港交易所行政總裁陳翊庭和前海聯合交易中心負責人介紹有關情況。

同日下午，夏寶龍先到前海深港青年夢工場考察，聽取夢工場運營公司負責人介紹園區建設情況，並與園區創業團隊青年互動交流。之後，夏寶龍考察深圳國際仲裁院，了解粵港澳大灣區國際仲裁中心建設發展情況。

今日上午，夏寶龍先在鹽田國際集裝箱碼頭展廳聽取鹽田港發展情況介紹,並聽取香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶介紹香港港口發展情況和廣東省交通運輸廳負責人介紹大灣區港口協同發展情況。之後，夏寶龍乘船考察鹽田港區。

調研期間，夏寶龍於9日下午在前海主持召開座談會，聽取財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衛、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶、文化體育及旅遊局副局長劉震等介紹特區政府2025年經濟金融工作安排，並就香港在新形勢下進一步識變應變求變、加快改革促興和進一步加強粵港合作、更好融入大灣區進行深入交流。

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