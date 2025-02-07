「龍年十大消費新聞」投票人數破萬

舒適堡結業最受關注登首位

由消費者委員會主辦的「龍年十大消費新聞」於2月5日公布結果。今屆共吸引14,429名市民投票，打破歷屆紀錄。

首3位皆為城中熱話──消費投訴涉及金額近兩億元，影響五千多名消費者的舒適堡全線結業事件，獲過半投票人士選為十大消費新聞，登上榜首（7,934票）；名宿美斯缺陣國際邁阿密訪港表演賽，令球迷大失所望，以4,552票成第2位，並同時以9,440票獲選為主題類別中的「最離譜」消費新聞；討論多時的垃圾徵費於試行後暫緩推行，則以4,409票成第3位。其他躋身十大的消費新聞橫跨食、住、行不同範疇，詳細投票結果如下：



「龍年十大消費新聞」

排名 新聞 票數 1 舒適堡全線結業 消委會接獲至少5千宗投訴 金額近2億 社會重新聚焦規管預繳式消費 7,934 2 美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半 4,552 3 垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行 4,409 4 香港擁6隻大熊貓 擬乘勢發展熊貓經濟 4,217 5 港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境 3,519 6 食肆10月中起正式「走塑」 有市民不滿環保餐具質素差 2,928 7 公共交通工具輪流加價 港鐵加價3% 紅的落旗加至29元 2,223 8 廖孖記結業 腐乳原產地受質疑 各界熱議何謂「香港製造」 2,172 9 實施13載樓市辣招全撤銷 放寬按揭成數上限一律7成 2,038 10 擬立法以「簡樸房」取締劣質劏房 訂明4大標準須遵從 1,731

主題消費新聞排名

「最抵讚」新聞 票數 消委會50周年 2025年起《選擇》月刊免費睇 5,992 「最大快人心」新聞 票數 的士司機違例記分制生效 記滿15分須停牌3個月 8,088 「最離譜」新聞 票數 美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半 9,440

「十大消費新聞選舉」旨在透過公眾投選消費新聞，提高市民對消費權益的認識和關注。自首屆開始，活動已邀請各大傳媒成為支持機構，攜手推動消費者參與活動。今屆投票活動已於2025年1月2日至22日期間順利舉行。