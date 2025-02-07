「龍年十大消費新聞」投票人數破萬 舒適堡結業最受關注登首位
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發布時間： 45 分鐘前
最後更新： 45 分鐘前
「龍年十大消費新聞」投票人數破萬
舒適堡結業最受關注登首位
由消費者委員會主辦的「龍年十大消費新聞」於2月5日公布結果。今屆共吸引14,429名市民投票，打破歷屆紀錄。
首3位皆為城中熱話──消費投訴涉及金額近兩億元，影響五千多名消費者的舒適堡全線結業事件，獲過半投票人士選為十大消費新聞，登上榜首（7,934票）；名宿美斯缺陣國際邁阿密訪港表演賽，令球迷大失所望，以4,552票成第2位，並同時以9,440票獲選為主題類別中的「最離譜」消費新聞；討論多時的垃圾徵費於試行後暫緩推行，則以4,409票成第3位。其他躋身十大的消費新聞橫跨食、住、行不同範疇，詳細投票結果如下：
「龍年十大消費新聞」
|排名
|新聞
|票數
|1
|舒適堡全線結業 消委會接獲至少5千宗投訴 金額近2億 社會重新聚焦規管預繳式消費
|7,934
|2
|美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟 循官方途徑購票可獲退款一半
|4,552
|3
|垃圾徵費先行先試兩個月 權衡各方意見後暫緩推行
|4,409
|4
|香港擁6隻大熊貓 擬乘勢發展熊貓經濟
|4,217
|5
|港人熱衷北上消費 市民跨境買餸攜生肉入境
|3,519
|6
|食肆10月中起正式「走塑」 有市民不滿環保餐具質素差
|2,928
|7
|公共交通工具輪流加價 港鐵加價3% 紅的落旗加至29元
|2,223
|8
|廖孖記結業 腐乳原產地受質疑 各界熱議何謂「香港製造」
|2,172
|9
|實施13載樓市辣招全撤銷 放寬按揭成數上限一律7成
|2,038
|10
|擬立法以「簡樸房」取締劣質劏房 訂明4大標準須遵從
|1,731
主題消費新聞排名
|「最抵讚」新聞
|票數
|消委會50周年 2025年起《選擇》月刊免費睇
|5,992
|「最大快人心」新聞
|票數
的士司機違例記分制生效
記滿15分須停牌3個月
|8,088
|「最離譜」新聞
|票數
美斯缺陣表演賽大批球迷鼓譟
循官方途徑購票可獲退款一半
|9,440
「十大消費新聞選舉」旨在透過公眾投選消費新聞，提高市民對消費權益的認識和關注。自首屆開始，活動已邀請各大傳媒成為支持機構，攜手推動消費者參與活動。今屆投票活動已於2025年1月2日至22日期間順利舉行。