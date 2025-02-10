遺愛人間｜韓放射師收工路上遇車禍亡捐器官救6人　親姐痛泣：非常想念你

【韓國／器官捐贈／車禍／離世】生命無常！南韓一名30歲放射師近期在下班途中遭遇車禍腦死，家人遵循他生前所簽署器官捐贈同意書意願，完成器官捐贈，讓6名患者獲得重生。

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綜合韓媒及《의학신문》報道，放射師趙錫元（조석원）去年12月13日於醫院下班後，在步行回家路上不幸遭遇車禍急送院搶救，惟之後趙錫元未能甦醒並進入腦死狀態。院方事後獲家屬同意，將其心臟、肝臟、肺部及雙側腎臟進行了器官捐贈，成功讓6名患者重獲新生。

韓國器官捐贈組織昨日（6日）表示，趙錫元去年12月20日於圓光大學醫院完成腦死器官捐贈，成功拯救了6名患者。報道亦指出，圓光大學醫院為其舉行了供醫療人員自發參與「回聲之路」活動，以向器官捐贈者作出尊敬及感謝。

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遺愛人間｜家屬忍痛捐器官：以另一種方式活著

據了解，趙錫元來自群山市，是家中的第二個孩子，自幼便開始打工，以負擔自己的生活費，過去曾想成為職業電競選手，惟電競遊戲市場消失後便又專心學習，最終畢業於大學放射科，並於圓光大學醫院中任職放射師。

韓媒《신아일보》報道表示，趙錫元家人雖然對其離世感到極為傷心，但認為器官捐贈一事意義重大，認為雖然他已經離世，但卻以另一種方式在其他地方活著，這一點讓他們感到極為安慰。趙錫元胞姐趙恩彬不禁落淚，嘆指弟弟太早成熟，辛苦地渡過了一生，令她感到十分遺憾，希望他在天堂可以快樂地生活：

我希望你一切都好，臉上掛著燦爛的笑容，在天堂快樂地生活，因為你直到生命的最後一刻都做了好事。

遺愛人間｜本港器官捐贈流程

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資料來源：의학신문、신아일보

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