健身注意｜健身室1種器材比馬桶污糟362倍　醫生教11招防惹菌上身

【健身／健身室／細菌／馬桶】健身室器材居然污糟過馬桶？！過往有英國研究指出，健身室有3大細菌溫床，其中一種器材含菌量甚至超越馬桶逾300倍！有醫生有見及此，向大眾建議健身室防菌11招，保衛自己健康的同時，亦要顧及他人。

最新影片：

健身注意｜啞鈴等負重器材 含菌量超過馬桶362倍！

英國健身器材諮詢網站FitRated刊載一份關於健身室設備含菌量的研究，發現健身室器材如啞鈴、槓鈴等，多半附著大量細菌，其含菌量居然是馬桶的362倍。調查中亦指出，有2種健身器材同是細菌溫床：

跑步機：培養出1,333,432 隻病菌，比公廁水龍頭（18,000 CFU)，高標超出74倍。

單車機：培養出1,333,418 隻病菌，比餐廳托盤（33,800 CFU)，高標超出39倍。

舉重啞鈴：培養出1,158,381隻病菌，比廁所馬桶（3,200 CFU)，高標超出362倍。

研究人員在上述3種健身器上，都檢測到革蘭氏陰性菌（Gram-Negative Rods）、革蘭氏陽性菌（Gram-Positive Cocci）、芽孢桿菌（Bacillus）。當中革蘭氏陽性菌（Gram-Positive Cocci）有機會引發皮膚感染、肺炎和敗血症；90%至95%的革蘭氏陰性菌（Gram-Negative Rods）都對人體有害，會抵抗抗生素；芽孢桿菌（Bacillus）則常在土壤中被發現，有些會引起食物中毒。

▲ （網上圖片）

健身注意｜11招健身室防菌

健身器材含菌量超標，與使用者個人衛生息息相關。台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒曾在個人網誌「黃軒醫師的沙龍」上發文，引述國外研究數據，指出健身室的細菌大部分是來自於使用者，調查揭 超過半數健身人士沒有清洗隨行運動袋和運動衫的習慣 ，日積月累成為細菌溫床。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

故此，他建議健身人士在使用健身器材前後，要好好消毒將會使用的器材，以及用後徹底洗手，減少感染細菌的風險。以下11招可以保持個人衛生：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

勤洗手：在觸摸運動器材前後宜勤洗手，亦可以自備75%酒精消毒擦拭雙手或器材。

消毒器材：可以使用健身房提供的消毒器材和環境的藥水，噴霧在運動器材的接觸面上，再用紙巾擦拭乾才使用器材。

運動期間勿摸面：尤其是口、鼻、眼，避免的小動作惹菌上身。可以用完全乾淨的小毛巾，擦拭臉部汗水。

避開擁擠人潮：人多容易散播和感染細菌

手有傷口勿重訓：如非必要不要去健身室做重訓，但如果真的要做，謹記觸碰器材前先包紮好傷口，避免傷口接觸感染。

自備2-3條小毛巾：1條用來墊在運動器材上使用，如鋪墊在你要坐的地方；1條只用來擦面，1條只用來擦拭身體汗水。

自備拖鞋：運動後洗澡勿光著腳踩在更衣間或廁所，因為整個健身房裡面，最污糟的地方是「更衣室」和「廁所」。

隨行運動袋要定期清洗：可以使用消毒藥水噴灑、或肥皂清洗，根據材質選擇適合的清潔方式。

運動後衣物要洗：用溫水，洗衣精，消毒藥水，一起清洗和消毒，在陽光曬或通風下，乾燥這些衣物，再來使用。

自備運動貼身器材：如瑜伽墊、運動皮帶，阻力帶，這些較貼身的器材。

不要使用飲水機：很多人共用，容易交叉感染細菌

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5