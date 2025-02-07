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大S離世︱韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

韓國命理師通靈稱「大S附身」拍桌哭嚎「我不能走」　網民嘲：比較像通到張蘭

【大S／徐熙媛／命理師／通靈／張蘭】毫無底線蹭熱度！大S（徐熙媛）2月2日在日本病逝後，除了要遭受前夫汪小菲一家的造謠，近日連韓國命理師也拍片稱通靈到「大S附身」，在鏡頭前暴哭拍桌，引來網民白眼指浮誇得像通靈到前婆婆張蘭。

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大S與韓國丈夫具俊曄婚後恩愛程度被喻為是「神仙愛情」，羡煞中韓兩地粉絲。如今大S離世，消息傳到韓國後讓當地民衆也傷心不已。韓國一位名叫「후광」的命理老師，日前在YouTube頻道「운플러스」上傳了一支影片，討論宗教和生死，其中提到如果擁有亡者的生辰八字就可以通靈。

隨後，她竟自稱通靈到大S的靈魂，做出看似被靈魂「上身」的舉動。她表示，感覺在發燒、無法呼吸、身體不舒服，然後開始哭喊：「我想要活下去！」

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후광命理師繼續説出「大S」心聲，稱自己在日本家族旅行時意外身亡，感到很錯愕；同時她還有很多事情沒做、想要盡孝道、無法放下自己的愛人：

先生具俊曄是20年後才重逢的。我不能離開那個人，我離不開，我很想見他們！

由於無法接受突然過世的事實，후광命理師稱大S的靈魂正在顫抖、遊蕩。正說著又突然崩潰暴哭拍桌：

我為什麼會這樣離開呢？我還有很多事情要完成，我不知道我會這麼短命，我愛的人也會很想我，我們是很不容易才能在一起的。我真的不能走！

網民白眼嘲諷：像通靈到前婆婆張蘭

후광命理師的影片讓一些韓國網民留言表示，「看到這種事情，感覺人真的有靈魂，心好痛」、「徐熙媛真的很孝順」，並希望大S來世還能與具俊曄再續前緣。

不過，命理師浮誇舉動也引來不少台灣網民傻眼吐槽，斥其完全是神棍：「好假，完全不像大S會講的話」、「大S委屈時總是淡淡偷哭，演戲前麻煩做好角色功課」、「儀態和語氣都不像，比較像通到前婆婆吧，一樣浮誇」。

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