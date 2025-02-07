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結業潮｜日本連鎖美妝店＠cosme STORE　將軍澳分店2.23結業全單8折優惠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

連鎖美妝店＠cosme STORE將軍澳分店2.23結業，全單8折優惠。

【結業潮】日本美妝精選店「@cosme STORE」將軍澳東港城分店結業，最後營業日為2月23日，官方宣布推出限時8折優惠，各位靚媽靚太想入手化妝品和護膚品就要留意了！

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結業潮｜＠cosme STOR將軍澳店結業

@cosme STORE將軍澳東港城分店於2018年開幕，近日官方在社交平台宣布該店將於2月23日結業，感謝顧客一直以來的支持，而旺角朗豪坊及銅鑼灣利舞臺門店將會繼續營業。

點擊圖片放大

結業潮｜全單8折優惠

為回饋顧客支持，東港城門店將舉行閉店割引優惠，由即日至2月23日，購物淨滿$300，享全單8折優惠。

結業潮｜全港執剩2間分店

@cosme STORE於2018年在尖沙咀星光行開設香港首間專門店，其後在相繼在將軍澳東港城、旺角朗豪坊、銅鑼灣利舞臺、屯門市廣場、上水廣場開設分店，而東港城門店結業後，全港將剩下旺角及銅鑼灣2間分店。

@cosme STORE將軍澳東港城分店。（@cosme STORE FB圖片）

結業潮｜@cosme STORE店舖位置

@cosme STORE 朗豪坊地址：九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊B1樓16號舖
電話：(852) 3643 0315
營業時間：上午10時 - 晚上10時
@cosme STORE 利舞臺地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺1樓4&5號舖
電話：(852) 3187 7070
營業時間：上午10時 - 晚上10時
@cosme STORE 東港城地址：新界將軍澳東港城1樓111號舖
電話：(852) 3705 5096
營業時間：上午10時 - 晚上9:30時

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