動物權益｜籠養雞終生不見光活在痛苦中　亞洲鏡界致力推動非籠養政策

▲ 母雞被奪自然光，導致维生素缺乏。在陰暗狭窄空間，活在持續的痛苦中。

動物權益從來是全球關注議題，一項開創性倡議「亞洲鏡界」（Accountability Lens Asia, ALA）宣布在亞洲啟動，旨在確保跨國公司在全球範圍內履行其對動物福利和可持續發展的承諾，杜絕針對低收入國家的雙重標準。

多年來，全球大型跨國企業在歐美市場推行更高的動物福利和可持續發展標準，但在亞洲等地區卻進展遲緩。從籠養雞蛋生產到疲軟的氣候行動，這些差異導致數十億動物生活在惡劣環境中，同時也加劇了環境破壞。

ALA希望通過「責任」這一視角，清晰審視企業行動，確保其在非籠養雞蛋生產、氣候友好型供應鏈和可持續發展承諾方面的進展不只是空談，而是落到實處。

▲ 母雞坐在集约化蛋雞養殖場的籠子

亞洲處於變革十字路口

亞洲在全球可持續發展中扮演著舉足輕重的角色，但這一地區也面臨著嚴峻挑戰——從環境退化到工業化養殖中的非人道圈養問題。

例如，亞洲是全球最大的雞蛋生產地，但其30億蛋雞中近90%仍被困在籠中，無法展現自然行為與天性。盡管不丹、中國、印尼、日本和泰國等國家已開始推行非籠養政策，但整體進展依然緩慢。

與此同時，亞洲的快速發展既帶來了機遇，也伴隨著責任。該地區有潛力在可再生能源、可持續食品體系和商業道德實踐方面引領全球，但如果沒有有效的問責機制，企業的承諾很可能淪為空洞的口號。

不再接受空洞承諾

報告指出，沒有實際行動，企業的承諾將毫無意義。ALA致力於揭示企業的真實表現——表彰其實際進展，同時揭露差距與不足。通過「責任」這一視角，該倡議推動透明度，確保企業兌現承諾，並在動物福利和可持續發展領域建立公平的全球標準。

▲ 下垂的雞冠顯示出身體的衰弱。

食品、酒店和零售行業是非籠養承諾的關鍵問責領域。盡管全球已達成近2,600項企業政策，且89%的2023年或更早截止的承諾已兌現，但許多亞洲國家仍遠遠落後。

2025年目標期限臨近，許多企業距離100%的承諾仍有很大差距，凸顯了采取緊急行動的必要性。

ALA聯合創始人Dani Wang表示：「跨國公司必須停止將低收入國家視為其承諾的例外。如果一家公司在歐洲或北美推進其非籠養或可持續發展政策，那麽同樣的標準應在所有市場一致實施，包括亞洲。」

因此ALA呼籲企業、消費者和倡導者共同行動起來，要求企業承擔責任，推動為動物、人類和地球帶來切實改變。

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