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英皇團拜｜楊受成率領英皇藝人團拜　歐陽震華加盟半年感刺激

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

楊受成率領英皇藝人團拜。

【英皇娛樂 / 團拜 / 歐陽震華 / 泳兒】英皇娛樂昨晚（6日）舉行新春團拜晚宴，集團主席楊受成博士率領旗下藝人包括：泳兒、歐陽震華、女團VIVA周家怡溫碧霞陳國邦楊天宇等出席，加上霍汶希助陣，現場星光熠熠。

英皇眾同門藝人難得相聚，大家都把握機會合照，去年由英皇電影開拍的《破•地獄》大收逾1.6億元，成香港史上最強電影，老闆楊博士眼光獨到，更即場舉行抽獎環節，氣氛熱鬧。

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英皇團拜｜歐陽震華：加盟公司半年好刺激

而去年簽約英皇娛樂的歐陽震華，首次參加公司的新春團拜，他說：「好開心，因為我好多年冇參與類似嘅活動，以前喺TVB好似冇呢個環節，團拜就有，但一齊食飯就冇。」

歐陽震華指最興奮的是入了新公司後，做了一些他從沒做過的事，「第一年入公司，舊年六月開始到而家過咗半年，我覺得呢半年好刺激，刺激嘅係我做咗啲以前咁多年都冇做過、或者冇人搵我做過、甚至係自己冇諗過我會做到嘅事。」

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歐陽震華口中所說的，是參與了內地歌唱節目 《聲生不息》 ，「初初我都覺得好似唔係好關我事，呢個節目唱歌嘅個個都係樂壇天花板，但公司話關我事，因為嗰一集係講港劇主題曲，所以好適合我呢個身份上去，因為我實在拍太多港劇啦！」

他坦然當時十分緊張，「我怕失禮公司、失禮香港演員。一唱完我問公司同事有冇走音，佢哋話冇，我唱歌冇乜嘢技巧，只係真心演繹一首歌俾觀眾聽。」

至於蛇年願望，歐陽震華說：「希望大家都身體健康，日日都開開心心，最重要係冇疾病、冇戰爭。」

楊受成率領英皇藝人團拜。

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而今次領軍當起大師姐的泳兒則說：「我今年比較主動，即刻衝出去派利是，同埋我屬狗，今年行運！哈哈。」

日前推出新歌《無糖可樂》的泳兒，在團拜晚宴上全程用「無糖可樂」祝酒，趁機宣傳新歌，非常醒目。

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