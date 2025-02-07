徐熙媛大S去世｜大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草　因生育遭張蘭強迫吃肉

▲ 大S為愛犬吃素13年曾籲停售皮草，因生育遭張蘭強迫吃肉。

【徐熙媛/大S去世/小S/徐熙娣/腐素】大S生前曾為了家中小狗「五妹娘」，茹素長達13年，而小S更揭露她吃的是「腐素」（自動腐爛的植物），但卻因生育問題遭張蘭迫吃肉喝雞湯。網民斥︰「沒水準！」

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徐熙媛大S去世｜為愛犬與神明交換條件

大S過去曾在小S節目《康熙來了》中揭露自己茹素多年的原因。大S稱自己許願一向很靈驗，通常會以1種條件跟神明交換。年輕時，大S與家人曾飼養一隻米格魯，取名為「五妹娘」。但五妹娘在2歲時患重病，看過多名獸醫都束手無策，直到大S祈求上天︰「只要妹娘能活下來，我願意吃素」。沒想到五妹娘奇蹟活下來，最終活到15歲才過世，大S也堅守承諾，茹素超過13年。

在狗狗康復後，當大S夾起肉時，看到上面的紋路，再看看自己手上的紋路，突然有個想法，「這隻牛如果是我養的，就像五妹娘是我養的一樣，我不可能吃五妹娘。」從此開始茹素。

徐熙媛大S去世｜堅持全素 甚至吃「腐素」

小S則在綜藝節目《大小愛吃》中提到，好友阿雅打算做素豆腐給大S，更特別買了「素蠔油」。大S則回應，自己連蛋奶素的都不吃，堅持全素。

小S加碼爆料，大S只吃水果，且只吃樹上掉下來、自動腐爛那種。大S也親自解釋「植物也有生命」，讓在場所有人都很驚訝。她進一步解釋，「有的人吃『腐素』，就是要等那個植物自然成熟後死掉，掉下來才吃，因為他們認為植物也有生命，所以連植物收割或摘下來都不能吃」。小S補充道︰「這都是在殺生」，讓阿雅驚訝直呼「那也太over了吧」。

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徐熙媛大S去世｜前奶奶恐嚇：不吃肉生不出小孩

大S與汪小菲結婚後，再次上《康熙來了》時，透露前奶奶張蘭曾說服她吃肉，甚至告訴她：「妳吃素懷不了孩子，身體太寒了，吃點肉，妳那麼瘦，是生不出小孩來的，妳一定要吃肉，聽媽的話，吃肉才能生小孩。」而在某次親友聚會上，大S實在受不了，一氣之下將張蘭盛給她的雞湯喝掉，沒想到卻開始被其他人塞肉，後來張蘭還會趁機買各種有動物成分的補品讓她吃。

同場加映：惡奶奶面相













徐熙媛大S去世｜網民為大S聲討

影片流出後，網友們紛紛留言，「簡直情緒勒索，沒水準」、「吃肉的這段真的完全笑不出來」、「當初看康熙，聽到婆婆以懷孕迫吃肉這段，就覺得很荒謬、問號」、「對長期吃素的人來說，光聞到肉味就會覺得噁心！一群人圍攻S迫她吃各式各樣的肉！其實蠻心疼大S的耶！雖然S表情很輕鬆的訴說這一段」。

徐熙媛大S去世｜生前是愛護動物大使

生前是以愛護動物聞名的大S，動物組織「PETA 亞洲善待動物組織」更發文深切緬懷大S，形容她是動物權益的堅定倡導者，曾與PETA摧手呼籲美特斯邦威停售皮草。PETA表示「大S的善良與勇氣將永遠被銘記」，並希望大家向大S的慈悲精神致敬。

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