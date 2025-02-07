財政預算案2025｜民建聯反對削2元乘車優惠　籲先解決長車短搭問題　可研設上限

▲ 民建聯今日與財政司司長陳茂波會面，並提出286項建議。（民建聯供圖）

財政預算案月底公布，2元乘車優惠備受關注，不少立法會議員表態支持調整，民建聯則反對削優惠，認為應先解決長車短搭問題，民建聯主席陳克勤形容計劃是德政，取消對長者不公道，但認同可研究設上限。

民建聯今日與財政司司長陳茂波會面，並提出286項建議。陳克勤會後見記者時強調，2元搭車對於整體財赤影響不大，不會令千億財赤扭虧為盈，「現在1000億元財赤，與兩元乘車優惠引起的政府開支不成比例，任何政策都有優化空間，例如為兩元優惠設上限，這些是可以考慮的，但不應該將財赤歸咎於兩元優惠上。」

財政預算案2025｜倡政府經常開支削3% 押後非緊急工務工程

另一個備受關注的是削減政府經常開支，多個政黨提議大減5%或以上，民建聯則建議減3%，前提是不影響民生服務。陳克勤希望政府勿削對弱勢和基層的支援，盼政府減省工務開支，建議押後甚至擱置非緊急工務工程，例如東涌、古洞北及洪水橋區域供冷系統工程。

被問到擱置已通過撥款的工程，是否代表財委會及工務小組審理時未夠謹慎，陳克勤不認同，指討論方式按議事程序進行，又指議員並非贊成每個政府提出來的工務工程，審議撥款工作亦持負責任和理性的態度。

陳克勤解釋，反覆檢視現時啟德的區域供冷系統要到2055年才可回本，「35年之後的事，或者35年之後的科技是不是再有一個進步的空間 ？」

財政預算案2025｜田北辰：十元以上兩折封頂 上限1500元

另外，實政圖桌立法會議會田北辰今日亦跟陳茂波會面，田北辰建議政府優化計劃，十元以上車費由二元改為兩折封頂，不超過十元則維持二元優惠不變。優化後，車費優惠長遠會自動按正價調整，將來毋須再為調整優惠爭拗，同時亦可紓緩「長車短搭」問題。

實政圓桌支持應就優惠計劃設立限額，並建議將每月限額設為1,500元。他們認為不僅能有效控制資助金額，避免因交通費持續上漲及補貼「不受控地上升」，紓緩計劃對公共財政的長遠壓力，同時可以設立限額能防止政府未來因財政壓力而被迫削減優惠，保障計劃的持續性和穩定性，讓政府更精準地預測優惠計劃的財政支出，有空間去制定更適切的政策調整方案。

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