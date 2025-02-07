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紅豆︱任達華演活鐵漢柔情潮州爸爸　鄧麗欣感受傳統重男輕女家庭壓力

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 37 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

《紅豆》

由任達華、龔慈恩、鄧麗欣（Stephy）、魏浚笙主演電影《紅豆》將上映，電影海報亦正式登場，以色彩斑斕拼湊描繪出細膩的電影人物，蘊含歐洲風格之餘，極盡本土情懷。

《紅豆》故事講一個傳統家庭，父母以馳名紅豆沙在九龍城打響名堂，養大一對仔女。但面對母親離世，女兒放棄夢想，一心想幫父親守住家業，兒子卻無心戀戰，加上時代巨輪下老店被逼遷，各人在家庭、事業及愛情如何選擇？

《紅豆》

紅豆︱以錯誤方式與女兒

在製作特輯內，任達華直言，今次在戲中示範以錯誤的方式與女兒Stephy溝通，說：「我的角色都是愛錫子女和太太，其實只是不懂表達內心世界，及內心的愛。是用錯了方式，對長女會倔，但不等如不愛她。」任達華的角色對自己所做的甜品都有堅持，等如他對太太、女兒及兒子的堅持，對周邊朋友的堅持，這就是承傳。
 
Stephy透露，其角色從小到大都在九龍城長大，每日看着在天空翱翔的飛機，擁有一顆嚮往自由的心，一心想看看這個世界，她就在這個嚴厲的家庭中，很想打破這些框架界限。

《紅豆》

紅豆︱重男輕女是將愛收藏

她笑言：「其實我們整家人都是燥底，潮州佬生的子女都是燥底。他是重男輕女，不是不愛錫我，只是將愛收藏得很深，而我與他非常相似，都是同一性格，永遠是板着臉，不會表達出來。媽媽卻很懂表達如何愛我們，我表現半推半就，認為自己是大個女，但內心都不是這樣。人生有甚麼最重要，家人就是最重要，家人始終會在你身邊支持你，你要支持都是你身邊的家人。」
 
在戲中飾演Stephy胞弟的Jeffrey說：「我在戲中是細仔，極受爸爸、媽媽照顧，家姐就慘少少，屋企重男輕女。」飾演二人媽媽的龔慈恩說：「我的角色秀蓮是個很好及勤勞的媽媽，她很明白每個人的性格去協調大家，讓大家日子過得更加開心，她很陽光、幸福，亦明白幸福點在哪裏。」

而導演鄒穎表示：「第一次遇到如此好的演員，在他們身上學習很多，沒有框架給他們，只是順着他們去演出，放手給他們去演繹。」

《紅豆》海報

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任達華 鄧麗欣 電影 導演

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