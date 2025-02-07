元宵節︱康文署一連6日文化中心辦元宵綵燈會　展出熊貓、松鼠等動物造型綵燈【附詳情】

▲ 康文署舉辦「乙巳年元宵綵燈會」。（康文署圖片）

康文署今日（7日）起至下周三（12日）於香港文化中心舉辦「乙巳年元宵綵燈會」。綵燈會以「華燈．傳承」為題，展示不同主題的璀璨綵燈並安排精彩的表演和活動，費用全免。

香港文化中心露天廣場展出多組賀歲綵燈，除了1月中開始展出的6米高大型宮燈和《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈外，今日起亦展示多組動物造型的綵燈，包熊貓、孔雀、狐獴和松鼠綵燈，讓市民感受節慶的歡樂。綵燈亮燈時間為每晚6時至11時。

綵燈會亦送上一系列精彩的表演和活動，包括貴州文化演藝集團的民族歌舞及綜合表演，展現布依族、侗族和苗族等民族歌舞和雜技等；本地年輕藝術家和青年機構的音樂、舞蹈和舞獅表演；貴州非遺市集和圖片展，以及競猜燈謎與共融演出等。

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綵燈會詳情：

2月7日至12日 綵燈展示：展出不同動物造型的綵燈，包括熊貓、孔雀、狐獴和松鼠造型綵燈

自助燈謎

小組音樂表演 2月11日 青年之夜：本地年輕藝術家和青年機構帶來中樂、口琴、舞獅、舞蹈和音樂表演

聲躍共融：由不同能力人士表演音樂和舞蹈

燈謎競猜

「多彩貴州」非遺市集和「秘景貴州」圖片展 2月12日 綵燈晚會：貴州文化演藝集團的民族歌舞及綜合表演，以及本地無伴奏合唱和霹靂舞隊伍表演

燈謎競猜

「多彩貴州」非遺市集和「秘景貴州」圖片展 春節綵燈展

2月7日至16日 約六米高大型宮燈，綴以牡丹和喜鵲，宮燈四圍亦擺設了天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈以及由本地紮作師傅冒卓祺製作《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈

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