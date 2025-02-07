元宵節︱康文署一連6日文化中心辦元宵綵燈會 展出熊貓、松鼠等動物造型綵燈【附詳情】
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
康文署今日（7日）起至下周三（12日）於香港文化中心舉辦「乙巳年元宵綵燈會」。綵燈會以「華燈．傳承」為題，展示不同主題的璀璨綵燈並安排精彩的表演和活動，費用全免。
香港文化中心露天廣場展出多組賀歲綵燈，除了1月中開始展出的6米高大型宮燈和《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈外，今日起亦展示多組動物造型的綵燈，包熊貓、孔雀、狐獴和松鼠綵燈，讓市民感受節慶的歡樂。綵燈亮燈時間為每晚6時至11時。
綵燈會亦送上一系列精彩的表演和活動，包括貴州文化演藝集團的民族歌舞及綜合表演，展現布依族、侗族和苗族等民族歌舞和雜技等；本地年輕藝術家和青年機構的音樂、舞蹈和舞獅表演；貴州非遺市集和圖片展，以及競猜燈謎與共融演出等。
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綵燈會詳情：
|2月7日至12日
|2月11日
|2月12日
|春節綵燈展
2月7日至16日
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