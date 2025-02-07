徐熙媛大S去世｜大S頭七撞正結婚周年網民呼虐心　具俊曄心碎留言：熙媛永遠的愛

▲ 徐熙媛跟具俊曄於2022年3月結婚。（取自instagram）

【徐熙媛/大S去世/具俊曄/大S頭七】台灣藝人徐熙媛（大S）早前遊日期間因流感併發肺炎，最終病逝撒手人寰，消息震撼中港台，明天（2月8日）為大S頭七，碰巧是她跟具俊曄的結婚周年。

有網友於threads上發帖文：「2月8號，是大S跟具俊曄結婚3週年紀念日，也是大S頭七耶！我不行了啦！」

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徐熙媛大S去世｜網民：比悲傷還悲傷的情節

不少網民留言表示超虐心，甚至戥具俊曄心痛：「歐巴到底怎麼辦啦！」、「比悲傷還悲傷的故事情節」、「東京也是具和大S第一次出國的地點，現在也成了最後一次，紀念日是頭七，太虐了」、「編劇都編不出大S一生的劇本……」等。

但亦有網民質疑是算錯日子：「今晚（7日）23:00才是正統的，過世當天就算第一天，第六天的晚上11點就是頭七，殯葬業都是第六天的晚上或者第七天早上做頭七。」、「逝世當天算第一天，到2/8第七天，一般第六天晚上會提前祭祀等逝者回家，這是台灣習俗算法」。

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徐熙媛大S去世｜具俊曄：我愛她的全部

前晚（2月6日）歷喪妻之痛的具俊曄於IG首度發聲，以中韓雙語抒發感受：「目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻，沒力氣說什麼，也不想說」，文末，更以大S喚他的暱稱「俊俊」自稱，並表示自己是「熙媛永遠的愛」，字句令人看得鼻酸。

回帶1998年，大S與具俊曄已秘戀1年多，惟遭男方經理人公司阻撓，因而被迫分手。具俊曄多年後親證此事，更大爆由於不想離開大S，曾想過一起私奔。

大S跟汪小菲離婚半年後與具俊曄再度聯繫上，當時具俊曄主動致電大S，未幾二人舊情復熾，由於疫情關係，具俊曄只能透過電話求婚，他於鏡頭前單膝下跪。他曾憶述：

很緊張，她是我在年輕時期交往的戀人，現在我們雖然都中年了，但我不是看到她的外貌而愛上她，我是愛她的全部。

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徐熙媛大S去世｜愛的印記永不磨滅

及至2022年3月8日兩人於韓國結婚，二人以刺青的方式刺下婚戒，婚後具俊曄於節目「劉QUIZ ON THE BLOCK」詳談愛情故事，當中他提及於右手臂刺了一個「船錨刺青」，他為這愛的紋身作解說：「船錨上綁著緞帶，還有台灣經緯度，就像是我的安身處一樣。」而手臂後方刺了大S所屬的天秤座及名字。

相信具俊曄對大S的愛就如身上愛的印記，永不磨滅，儘管二人已天人永訣。

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