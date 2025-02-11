京官調研｜陳國基：夏寶龍對港經濟、金融如何配合國家發展有明確指示

▲ 港澳辦主任夏寶龍南下調研，多位司局長陪同會匯報工作。（港澳辦圖片）

【夏寶龍 / 河套區 / 北部都會區】中央港澳辦主任夏寶龍上周六、日在河套區等地調研，本港多位司局長陪同，介紹北都和河套香港園區規劃建設和產業招商情況。又滙報港府今年經濟金融工作安排。

政務司司長陳國基今日見記者時表示，夏寶龍非常關心香港，對於香港未來的經濟或者金融方面應要如何配合國家發展，特別是如何盡快融入國家發展大局，有很明確的指示。

金融｜許正宇：進一步深化金融改革 拓展金融開放合作

財庫局局長許正宇表示，財庫局連同金融監管機構和業界將共同努力，透過三個方向積極落實有關工作：（一）進一步深化金融改革創新，例如已成立工作小組推動吸引國際黃金現貨在香港儲存，發展黃金交易、清算和交割的工作；（二）拓展金融開放合作；（三）對接國家發展戰略，例如與深圳共同召開深港金融合作委員會，為促進兩地金融市場共同發展提供建議。下次會議即將於本周四舉行。

北都｜甯漢豪：已施工新發展區未來5年料產570公頃熟地

發展局局長甯漢豪匯報了香港現時造地工作的進展，以及特區政府如何審時度勢有序推出土地。並特別匯報了北部都會區的整體規劃和發展概況，表示北都預計在未來10年可以提供約1 700公頃熟地，其中已施工的新發展區（古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南及新田科技城）未來五年預計產出約570公頃熟地。局長強調現時北都已進入落實階段，並會採用多元開發模式，例如今年開始首次以「片區開發」模式，陸續就三個「片區」進行招標。在造地期間，有關政策局亦會為產業用地的使用做好部署 。

甯漢豪又提到，現時土地發展項目不單涉及房屋或一般商業用地發展，也重視為優勢產業提供土地，並為香港帶來一些新亮點，例如當局善用優美自然環境在三個地點（尖鼻咀和白泥、南丫島及南大嶼）發展生態旅遊，很快便會展開市場意向調查。另一個新亮點就是推動遊艇旅遊，相關市場意向調查今年上半年陸續展開。

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河套｜孫東：應投放更多資源並結合市場力量加快發展

創科及工業局局長孫東表示，國家非常關心河套深港科技創新合作區的發展。要達至《發展綱要》所提出的發展目標，孫東認為，政府應投放更多資源並結合市場力量加快河套香港園區發展。亦應積極考慮如何在政策上拆牆鬆綁，敢於創新。他又說，香港園區作為世界級創科平台，匯聚全球創科資源亦十分重要。香港必須充分發揮「一國兩制」和「內聯外通」的獨特優勢，積極引進海內外頂尖企業和科研人才，把各方創新資源落戶河套。

航運｜陳美寶：航運會積極開拓新貨源、新航點以提量

運輸及物流局局長陳美寶分別就航空、航運、物流及大灣區融合等範疇向夏寶龍進行匯報。提到會致力加強與大灣區城市的合作，今年內把香港機場管理局在大灣區的候機樓由20個增加至30個，並優化來往大灣區九個口岸與機場的快船服務。至於航運，陳美寶說，「提量」方面，會積極開拓新貨源、新航點，並希望與大灣區其他城市加強協作，透過「多式聯運」物流模式尋求新增長點。「提質」方面，竭力維持香港港口國際化的優勢，並從提升港口智能化、綠色化和數字化方面增強香港港口的競爭力。

陸路運輸方面，陳美寶說，香港特區和廣東省正合力爭取今年來實施「粵車南下」；會繼續與深圳當局推展跨境鐵路項目。

旅遊｜劉震：加強粵港旅遊合作與交流 推動客源互送

署理文體旅局局長劉震表示，局方會通過落實《香港旅遊發展藍圖2.0》，開發和善用香港豐富的旅遊資源，包括美麗的維港和眾多島嶼，落實「無處不旅遊」的理念，為旅客提供更多不同的深度旅遊體驗。亦會與旅遊業界共同「多用、用好」各項中央的惠港措施，並透過香港作為國際城市旅遊樞紐，以及「一程多站」示範核心區的定位，加強粵港之間的旅遊合作與交流，推動客源互送，共同促進大灣區的文旅融合和發展。另外，會善用體育園的優勢，助力發展盛事經濟，將啟德體育園打造為文體旅盛事新地標。

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