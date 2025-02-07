國家補貼購物懶人包｜國家補貼買手機家電　港人同受惠？【附詳細申請步驟】

▲ 國家補貼買手機家電，港人同受惠？

【國家補貼 / 手機 / 家電 / 雲閃付】為刺激消費，國家發改委上月公布了包含數碼產品、家電在內的國家補貼計劃。除內地居民外，全國人大常委李慧琼說，持有回鄉證的港人其實也可受惠，最高可享人民幣2000元補貼。

李說，個人消費者在購買單件售價不超過人民幣 6,000元的手機、平板、智能手錶/手環時，可享受一次15%補貼，最高500元。此外，購買電視、電腦、冷氣機等12類家電亦可獲得20%補貼，單筆優惠最高 2,000元。

不過，要獲得優惠，除了須用回鄉證，還要有內地電話號碼、內地銀行卡或信用卡，並實名登記「雲閃付」，步驟如下：

1.下載、安裝「雲閃付」app

2.完成「雲閃付」帳號實名登記

3.進入「全國政府補貼專區」頁面選擇深圳或廣州地區並完成申請程序

4.使用內地電話號碼註冊

5.添加內地銀行卡或信用卡

6.進入「領券頁面」選擇需要的產品項目點按「領取」

7.輸入申請人姓名、電話號碼、回鄉證號碼等資料

8.點選需要的「國家補貼」優惠項目

9.簽署、提交電子承諾書後即可領券

10.優惠券有效期為領取後72小時內於門店購物時必須在「雲閃付」內用券並完成支付

優惠期限至今年12月31日止。可補貼產品包括：

數碼產品：手機、平板、智能手錶/手環 家電：電視、電腦、冰箱、洗衣機、冷氣機、熱水器、家用爐具、吸油煙機、電飯煲、微波爐、淨水器、洗碗機

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