自資院校｜專上學院條例修訂有望加快課程審批　恒大何順文：助提高競爭力

▲ 恒生大學舉辦新春傳媒茶聚，校長何順文（左2）公布2025年的「年度字」為「醒」。（蔡健行攝）

政府正準備修訂《專上學院條例》，自資院校恒生大學校長何順文在傳媒茶聚中表示，相信修例後有助加快自資院校課程審批，有助提高競爭力。

恒生大學今日（7日）舉行新春傳媒茶聚。何順文稱，外界關注專上學院條例修訂或帶來自資院校「殺校潮」，但強調恒大收生一向穩健，「殺校肯定跟我們無關係」。他稱，大學每年招收1900名本科生，由於校園空間和宿位限制，暫無意增加招收生人數。

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專上學院條例修訂亦提出，將審批專上院校新課程的權力，由行政長官會同行政會議轉移至教育局。何順文認為，修訂有助加快課程審批，從而讓自資院校與資助大學競爭時，有更佳的競爭力。他估計，修訂後的課程審批時間「起碼慳到6個月」。他又相信，教師註冊等行政程序，速度亦可加快。何順文又稱，據悉條例草案會在4月提交立法會。提到政府財赤或削減教育開支，何順文表示，相信對自資院校的影響不大。

早前恒大獲提升取錄內地、台灣和澳門的學生人數比例至20%，何順文在茶聚表示，大學每年取錄300多名內地生。至於何時會達到20%的限額，他估計兩年後內地生的人數會增長至上限。何順文又強調，受大學校園空間和宿位限制，大學不會追求取錄更多內地生，但認為長遠而言，應該因應公平性，將內地生限額放寬至40%，以與資助大學的非本地生限額看齊。

校園發展方面，副校長（機構發展）陳天恩表示，大學會開展M座大樓翻新籌款計劃。他解釋，該大樓1980年啟用，期望翻新設施。他又表示，大學會構思不同拓展設施的方案。陳天恩又表示，位於廣州南沙的「香港恒生大學（南沙）中心」去年底已啟用，將有助推大學與內地機構和院校的聯繫和合作，以及支援大學的內地招生工作。

去年的《施政報告》提出，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店或商廈為學生宿舍，何順文表示，大學有聯絡相關機構，洽談將酒店或商廈改裝為學生宿舍，但暫時難以落實，除了要考慮地點，「商業樓宇或酒店改裝的成本都是偏高，與校內住宿的差距比較大。」不過，他透露，今年已有內地生，居住於由大學承包的校外宿舍。北部都會區的規劃方面，何順文相信大專界別仍在觀望，而恒大亦對北都的自資院校建設有興趣，但重申不會整間大學搬遷到北都，而是視乎哪些學科有需要新設施、較大空間，將相關學系遷入。

另外，恒大亦公布，正籌備開辦大學的首個博士課程。恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，恒大將開辦「決策分析博士」課程，是全港首個同類課程，預計2026年開辦。

何順文又在茶聚公布今年的「年度字」為「醒」，意思有甦醒、覺醒、醒目。

記者：蔡健行