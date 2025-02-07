自資院校｜專上學院條例修訂有望加快課程審批　恒大何順文：競爭力或與八大看齊

▲ 恒生大學舉辦新春傳媒茶聚，校長何順文（左2）公布2025年的「年度字」為「醒」。（蔡健行攝）

政府正準備修訂《專上學院條例》，自資院校恒生大學校長何順文在傳媒茶聚中表示，相信修例後有助加快自資院校課程審批，有助提高競爭力，甚至與資助大學看齊。

恒生大學今日（7日）舉行新春傳媒茶聚。何順文稱，外界關注專上學院條例修訂或帶來自資院校「殺校潮」，但強調恒大收生一向穩健，「殺校肯定跟我們無關係」。他稱，大學每年招收1900名本科生，由於校園空間和宿位限制，暫無意增加招收生人數。

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專上學院條例修訂亦提出，將審批專上院校新課程的權力，由行政長官會同行政會議轉移至教育局。何順文認為有助加快課程審批，從而讓自資院校的競爭力，有機會與資助大學看齊。他估計，修訂後的課程審批時間「起碼慳到6個月」。何順文又稱，據悉條例草案會在4月提交立法會。

另外，恒大亦公布，正籌備開辦大學的首個博士課程。恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，恒大將開辦「決策分析博士」課程，是全港首個同類課程，預計2026年開辦。

何順文又在茶聚公布今年的「年度字」為「醒」，意思有甦醒、覺醒、醒目。

記者：蔡健行