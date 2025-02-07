  • 15°C
香港時間：202527日 (五) 19:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷

親子好去處

撰文： 馮柏偉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

不少宮崎駿的經典作品打卡位，龍貓巴士當然最受歡迎。（馮柏偉攝 )

日本動畫大師宮崎駿全球粉絲無數，他的崛起和揚名，跟日本的《Animage雜誌》有莫大的淵源，台北目前正有個《Animage雜誌和吉卜力展》，想知宮崎駿動畫事業的成長經歷，不容錯過。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
湛江親子遊｜湛江高鐵遊9大必到景點推介　中國最南南極村/菠蘿的海/法式風情街睇歐式建築

展覽由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館企劃協力籌辦，自20221年開始在日本巡迴，2025年選擇台灣作為海外策展第一站，還原了宮崎駿和吉卜力工作室繪畫手稿與立體模型展品。

1978年創刊的《Animage》，是日本第一本正式發行的商業動漫雜誌，首期的《宇宙戰艦大和號》封面報道引來了熱烈回響，至今已超過45年歷史。它深入介紹動畫的幕後創作故事和業界動態，其靈魂人物是編輯鈴木敏夫，既扮演粉絲和創作者之間的橋樑，亦推動潮流。

《風之谷》是宮崎駿是長篇動畫的首作，展中有主角娜烏西卡的人身模型。

高畑勲和宮崎駿也是他慧眼發掘，1981年8月號以《宮崎駿冒險與浪漫的世界》特輯，其後《Animage》繼續關注宮崎駿的作品，1984年宮崎駿創作的動畫《風之谷》上映並獲得回響，但當時製作《風之谷》的動畫公司Topcraft在作品上映後便解散。鈴木敏夫為了讓高畑勳與宮崎駿能有一個專用的動畫製作環境，而成立了「吉卜力工作室」，開啟了宮崎駿的夢想世界。

天空之城的模型，製作相當認真。

展覽亮點極多，從時序講起，透過大量雜誌篇幅，回顧多齣後世影響深遠的動漫，如《宇宙戰艦大和號》、《機動戰士高達》和《我係小忌廉》等，展出手稿、插畫、宣傳海報，還有微縮的模型擬真場景。

當然「主菜」是吉卜力工作室多套經典作品的打卡位，像《風之谷》的娜烏西卡、天空之城的大模型、以至龍貓、魔女宅急便等場景等。

作為70後的中年阿叔，思緒遙接至《430穿梭機》等煲動畫的溫暖歲月，也感謝宮崎駿為香港的小孩插上翅膀，流光幻彩地陪伴我們飛翔成長。

（《Animage雜誌和吉卜力展》，即日至4月6日，在台北華山1914 文創區東2C、D棟展出 ）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

農曆新年2025｜台北迪化街年貨大街　求姻緣必拜霞海城隍廟
17:21 2025/01/17
農曆新年2025｜台北迪化街年貨大街　求姻緣必拜霞海城隍廟
日本親子遊｜直擊大阪太陽之塔　41米高生命之樹成打卡位【附預約連結】
15:46 2025/01/31
日本親子遊｜直擊大阪太陽之塔　41米高生命之樹成打卡位【附預約連結】
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
18:02 2025/02/06
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路

你可能感興趣

農曆新年2025｜台北迪化街年貨大街　求姻緣必拜霞海城隍廟
17:21 2025/01/17
農曆新年2025｜台北迪化街年貨大街　求姻緣必拜霞海城隍廟
日本親子遊｜直擊大阪太陽之塔　41米高生命之樹成打卡位【附預約連結】
15:46 2025/01/31
日本親子遊｜直擊大阪太陽之塔　41米高生命之樹成打卡位【附預約連結】
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
18:02 2025/02/06
日本旅遊｜3大必睇雪祭 2,000盞天燈浪漫升空+閃耀雪燈之路
旅遊資訊 宮崎駿 台北 日本 繪畫 台灣 龍貓

最高瀏覽

2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
2025蛇年預測｜李丞責建議9月留港不外遊蛇年災星在東北位　有兩個數字不吉利要特別小心
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
大S遺產︱具俊曄發文稱遺產盡歸S媽後突然更改　汪小菲宣戰反撃：是誰沒把大S照顧好
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
徐熙媛大S去世｜小S兩月前自揭負責籌備家族旅遊　被爆3晚溫泉住宿逾10萬S媽嫌貴不想去
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
大S徐熙媛去世︱花54萬包機送大S骨灰回台　飛機公司發聲明證全數由小S付費
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】
早餐陷阱｜癌症名醫絕不吃3類常見早餐　這一類食物增患4種癌風險【附12大防癌食物】