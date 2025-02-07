台灣親子遊｜吉卜力展海外策展首站台北 　宮崎駿經典場景晒冷

▲ 不少宮崎駿的經典作品打卡位，龍貓巴士當然最受歡迎。（馮柏偉攝 )

日本動畫大師宮崎駿全球粉絲無數，他的崛起和揚名，跟日本的《Animage雜誌》有莫大的淵源，台北目前正有個《Animage雜誌和吉卜力展》，想知宮崎駿動畫事業的成長經歷，不容錯過。

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展覽由吉卜力工作室與三鷹之森吉卜力美術館企劃協力籌辦，自20221年開始在日本巡迴，2025年選擇台灣作為海外策展第一站，還原了宮崎駿和吉卜力工作室繪畫手稿與立體模型展品。

1978年創刊的《Animage》，是日本第一本正式發行的商業動漫雜誌，首期的《宇宙戰艦大和號》封面報道引來了熱烈回響，至今已超過45年歷史。它深入介紹動畫的幕後創作故事和業界動態，其靈魂人物是編輯鈴木敏夫，既扮演粉絲和創作者之間的橋樑，亦推動潮流。

▲ 《風之谷》是宮崎駿是長篇動畫的首作，展中有主角娜烏西卡的人身模型。

高畑勲和宮崎駿也是他慧眼發掘，1981年8月號以《宮崎駿冒險與浪漫的世界》特輯，其後《Animage》繼續關注宮崎駿的作品，1984年宮崎駿創作的動畫《風之谷》上映並獲得回響，但當時製作《風之谷》的動畫公司Topcraft在作品上映後便解散。鈴木敏夫為了讓高畑勳與宮崎駿能有一個專用的動畫製作環境，而成立了「吉卜力工作室」，開啟了宮崎駿的夢想世界。

▲ 天空之城的模型，製作相當認真。

展覽亮點極多，從時序講起，透過大量雜誌篇幅，回顧多齣後世影響深遠的動漫，如《宇宙戰艦大和號》、《機動戰士高達》和《我係小忌廉》等，展出手稿、插畫、宣傳海報，還有微縮的模型擬真場景。

當然「主菜」是吉卜力工作室多套經典作品的打卡位，像《風之谷》的娜烏西卡、天空之城的大模型、以至龍貓、魔女宅急便等場景等。

作為70後的中年阿叔，思緒遙接至《430穿梭機》等煲動畫的溫暖歲月，也感謝宮崎駿為香港的小孩插上翅膀，流光幻彩地陪伴我們飛翔成長。

（《Animage雜誌和吉卜力展》，即日至4月6日，在台北華山1914 文創區東2C、D棟展出 ）

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