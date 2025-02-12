失眠救星｜狂數綿羊仍零睡意？　專家教4招失眠急救法　最快10分鐘入睡【附助眠貼士】

【失眠／睡不著／失眠救星／KO失眠】失眠一定要食安眠藥？美國有睡眠專家指出，普遍失眠人士會跌入「越是想睡，就越難入睡」的局面，但其實只要稍微改變一下睡眠環境，最快10分鐘睡意馬上來襲！

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據美國《紐約郵報》報道，美國從事睡眠研究與睡眠呼吸中止症治療的線上睡眠診所Dreem Health醫學總監、全科醫生Dr. William Lu表示，晚上失眠除了一直躺在床上等待睡意來襲，可以嘗試用以下4種方法幫助入睡，圍繞 「刺激控制」 的宗旨，增加睡意：

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1. 改變睡眠溫度和環境

對於難以入睡的人，切忌長期躺在床上，反而建議離開被窩，轉移到環境較低或地板上會更加容易睡著。Dr. William Lu解釋，下床時為了減少人躺在床上與清醒狀態之間的連結，對於嚴重或短期失眠患者，這種方式能夠中斷上述連結，藉此強化床鋪對於睡眠的暗示作用。他補充，不一定要睡在地板上，坐在梳化或舒服的椅子上同樣有效。

英國寢具品牌MattressNextDay CEO Martin Seeley亦同意上述觀點，指出如失眠躺在床上輾轉反側，倒不如換個地方睡覺，如遷移到另一個溫度較低的房間，在地板上鋪上瑜珈墊或床墊，靜待10到15分鐘左右有助入眠。這個做法給大腦轉換睡眠場景，有助減輕妨礙入睡的緊張和焦慮。

2. 最眼瞓時才上床

專家指出，「疲勞」（體力不足）與「眼瞓」（無法保持清醒）的精神狀態不盡相同。如果感到疲勞但同時精神仍然興奮，那就先別上床。對於難以入睡的人士來說，不到「一上床就能睡著」的狀態前，都不要上床。

3. 枕頭品質

枕頭品質不良也會影響睡眠質素。Dr. William Lu指出，肌肉骨骼不舒服會影響睡眠，尤其發現平躺後，肩膀頸部的角度和方向感覺怪怪的，就表示枕頭的高度未必合適。如何選擇合適的枕頭？他建議可從睡姿判斷，如平常習慣躺睡，建議用稍微扁一點的枕頭，這種枕頭可以限制頸部彎曲的程度；如習慣側睡，可以用較厚、較高的枕頭支撐頸部。

4. 逆向思維增強睡意

越想睡卻睡不著？Dr. William Lu建議使用「逆向思維」增強睡意，這是一種「矛盾意向法」（Paradoxical Intention）。當難以入睡時，嘗試讓自己不要睡著，直到大腦發出強烈睡意，就會容易入眠。

失眠救星｜睡眠衛生4大建議

香港醫院藥劑師學會會長兼註冊藥劑師蘇曜華受訪時，曾分享了4大睡眠衛生建議，強調入睡前4小時應避免進行以下4大活動，可有助增加睡眠質量：

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失眠救星｜專家分享4個睡眠貼士

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失眠救星｜6種「睡眠地雷」食物

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睡眠時間｜各年齡層的建議睡眠時間

台灣營養師吳映澄在其Facebook專頁發文，指不少都市人有失眠問題，尤其是打工仔經常會有睡不飽的煩惱。針對每人每日要睡多少時間，營養師吳映澄引用美國國家睡眠基金會（NSF）的建議睡眠時間作為指標，指出不同年齡層的人所需的睡眠時間都不一樣，單是新生嬰兒與成年人的睡眠時間就可以相差兩倍：

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