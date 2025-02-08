港鐵阿婆｜港女全身手術後出院搭港鐵　坐關愛座無奈被阿婆責罵：不知羞恥

▲ 港女全身麻醉手術翌日出院搭港鐵，坐優先座被阿婆責罵：不知羞恥。

港鐵優先座是否專為標貼上描繪的特定人士而設？港鐵車廂內廣播「請讓座於長者或由需要人士」給出了答案。

近日，有港女在Threads發帖，指其全身麻醉手術後1日，乘搭港鐵回家時坐在優先座休息，豈料1位阿婆竟要求她起身讓位，更出言責罵她「不知羞恥」，事主不願與阿婆爭執，便選擇沉默。

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港鐵阿婆｜身體不適坐優先座阿婆斥：唔識羞恥

樓主稱事發前一日，她剛在醫院做完手術，應需要進行了全身麻醉，翌日出院乘搭地鐵回家時，相信身體仍未恢復，便坐在優先座看手機休息，豈料1名阿婆向她走來，以手敲她的手機，質問道「你知唔知而到關愛座位嚟？係俾阿婆坐，你仲唔起身？」。

樓主耐心解釋稱自己身體不適，惟阿婆追問道「你個樣邊似唔舒服？唔舒服仲玩電話？你望下個板，便到有將唔舒服可以坐？淨係寫老人家、大肚，大肚你就唔似㗎啦」；據影片可見，阿婆上下打量樓主後，竟辱罵其「唔識羞恥」，樓主不願與阿婆繼續爭辯，便選擇沉默。

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港鐵阿婆｜事主籲阿婆尊重他人

事後，樓主將此事發布至網絡，並表示如若阿婆家人見到該條帖文，希望可以教育她尊重別人，「鬧人前諗一諗，唔好咁自我中心」，並質問「係咪以後坐車，做關愛座，大家都要貼自己病症出嚟先唔會被批鬥？」

同時，樓主還認為「就當我冇做手術，我返完通宵更，好攰嘅話我都認為自己有資格坐任何一個位，因為我有俾錢」。

▲ 港鐵有限坐是否專為標貼上描繪的特定人士而設？（資料圖片）

港鐵阿婆｜網民：咁唔識尊重人？

此事引起網民熱議，認為涉事阿婆此舉過於偏激，「太偏激咗少少，遇到很多老人家不接受讓座，佢哋都知道關愛坐係留俾有需要嘅人」、「佢憑乜嘢去教育同批判人？」、「佢都唔見得有廉恥，咁唔識尊重人」、「佢咁好中氣，唔使坐啦」。

有人表示「『優先座』唔係一定要俾佢坐，我冇大肚、冇傷殘、未老、不是小孩，但我病我攰，點解唔坐得？」；還有網民亦遇到過類似情況，「我試過骨折打晒石膏坐唔係關愛座都俾啲人鬧，話我咁後生就讓個位俾人坐」、「我攞住拐杖都冇人讓」。

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