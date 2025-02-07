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徐熙媛大S去世｜小S傷心過度請半年假　電視台發聲明公布代班主持

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撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小S與大S姐妹情深，今次大S的離世，對小S極大打擊。

【大S/小S/徐熙娣/徐熙媛/徐熙媛大S去世】大S(徐熙媛)遊日感染流感併發肺炎去世，終年48歲。日前大S的骨灰在家人的護送下回家，一向與大S姐妹情深的小S(徐熙娣)短時間難以平復傷痛，向主持的節目《小姐不熙娣》製作單位請假半年。電視台今(7)日發表聲明，表示小S已與製作人討論，希望節目能繼續播出，因此宣布Sandy(吳姍儒)將代班主持節目。

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製作單位今天發聲明表示，感謝所有忠實支持《小姐不熙娣》的觀眾朋友們，「你們的支持和觀看是我們節目繼續努力的最大動力。日前主持人小S因家中發生憾事，主動告知節目需要請假半年，東森電視全力支持此決定。」

製作單位透露，小S與製作人討論後，希望節目能繼續播出，延續娛樂從業者散播歡樂的精神並維持觀眾的收視習慣，因此希望製作單位尋找願意在此時幫忙主持的藝人朋友，也宣布將由Sandy(吳姍儒)代班主持。

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同時，製作單位感謝Sandy(吳姍儒)在製作人B2的詢問下，同意在小S休息期間一起為節目努力，繼續延續《小姐不熙娣》的精神。製作單位也感謝小S在處理家務事時，依然心繫節目。「我們真心希望她在休息過後能夠滿血復出，再次看到我們大家心中最愛的小S！我們大家等著你回來。」

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