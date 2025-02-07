開倉優惠｜眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減　Chloé/GUCCI/Oakley/Ray-Ban低至$100起

▲ 眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減，Chloé、GUCCI、Oakley、Ray-Ban等60個品牌眼鏡低至$100起。

【國際名牌眼鏡/眼鏡88/開倉清貨】眼鏡88名牌眼鏡即日起至3月9日新蒲崗開倉清貨，逾60個國際名牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、Ray-Ban等，款式超過500款，優惠價低至$100起。另外，還備有鏡架配鏡片組合$300起，即看下文了解開倉日期、地址。

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眼鏡88開倉｜逾60個國際名牌

眼鏡88即日起至3月9日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，近60個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、Nike、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、Polaroid、Ray-Ban、Valentino等，款式超過500款，優惠價低至$100起。優惠產品每天補貨，售完即止。

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眼鏡88開倉｜期間限定優惠

活動期間有不少清貨優惠，當中包括名牌太陽眼鏡$100起、名牌鏡架$200起、鏡片$200、鏡架+鏡片組合$300起、時尚腕錶 $400起、精選眼鏡配件及精品低至$5起。領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份。鏡片以鏡片券方式出售，已包含於全線眼鏡88的驗眼服務。

▲ 眼鏡88名牌眼鏡開倉勁減，Chloé、GUCCI、Oakley、Ray-Ban等60個品牌眼鏡低至$100起。

眼鏡88 開倉詳情

日期：即日起至3月9日

星期一至五：上午10:30 – 晚上7:00

星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30

地址：新蒲崗景福街寶光商業中心15樓02室

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