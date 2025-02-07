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加徵關稅｜盧金榮：目前關稅對港商影響可控　支持港府向世貿提出申訴

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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盧金榮(右2)在新春團拜後晤傳媒。(區綽彥攝)

美國對中國加徵10%關稅同時適用於香港貨品，廠商會會長盧金榮說，目前關稅對港商的影響可控，但對於美國不合理行為，必須據理力爭，捍衛香港作為單獨關稅地區的權益，因此，支持港府向世貿組織提出申訴。

盧金榮在新春團拜後晤傳媒提到，美國的加徵關稅措施，只會影響香港對美國的貿易，還要是中國製造和香港製造貨品才會有影響。他指，香港製造貨品出口去美國去年都是約61億，佔不夠1%；至於中國製造貨品方面，無論在香港轉口或其他國家轉口，都會受到相關限制，香港不會在這方面削弱了。

中美貿易戰期間  港出口貿易增加18%

他又說，自2017年至2024年，在中美貿易戰期間，香港的出口的貿易增加了18%，但當中，香港對歐美是減少了7%，轉移多了去其他市場，東盟市場是多了38%，墨西哥是多了40%，可以看到「中國加N」策略是成功。

被問到如何看向世貿組織提出申訴的成功率，盧金榮認為無論成功與否，也要從正規途徑講回反對聲音，好像「備案」一樣。

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