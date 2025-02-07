渣馬2025｜最後一屆渣馬在維園衝綫？　精英跑手教路如何在寒流下應戰

▲ 渣打香港馬拉松周日開跑。（朱永倫攝）

渣打香港馬拉松周日（9日）開跑，但隨着啟德體育園開幕在即，不少人關注下屆渣馬賽道會否移師啟德。參加全馬的本地跑手羅映潮今日（6日）稱，今年或是最後一年能在維園衝刺，希望做到好成績。惟中國香港田徑總會行政總監伍于豪稱，是否使用新賽道仍言之尚早。

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今屆渣馬有7.4萬人參賽，天文台預測明早氣溫或低見個位數，大會籲跑手準備注意保暖，留意身體狀況，如有流感或其他病徵，應諮詢醫生意見，量力而為。

周日將跑全馬的羅映潮指，今年或是最後一年能在維園衝綫，希望打破個人最佳紀錄；又說期待有新賽道，會在每場比賽做到最好。她認為寒冷乾燥天氣有利跑手取得好成績，但提醒賽前勿飲用刺激性飲品，宜穿雨衣和手袖保暖，放鬆心情。

周日早晨氣溫或低見個位數 跑手宜準備注意保暖

▲ 周日（ 9日）清晨6時預測溫度。（天文台分區天氣預報）

第13次參加渣馬的本地跑手魏賡則指，啟德位於九龍中間點，若賽道移師啟德，盼可接觸更多市民、有更好氣氛，「以往維園真係銅鑼灣路段先有觀眾打氣。」他亦提到將在渣馬後兩周參加深港馬拉松，會視渣馬為熱身賽，並盼突破去年成績。

不過，伍于豪稱是否使用啟德新賽道仍言之尚早。他解釋長跑賽事涉及交通改道，惟現時未有啟德交通流量數字，「好難就咁去用一條新嘅、未開放嘅路。」他亦稱要考慮舉辦渣馬對啟德居民的影響，且要找顧問公司研究及跟政府商量，暫未有具體時間表。另提醒跑手做好熱身，緊記吃早餐和注意補水。

23名海外頂尖跑手參賽 包括5男4女金標跑手

海外跑手方面，大會共邀請23名來自6個國家及地區的海外頂尖跑手參與，其中5男4女更是金標跑手，分別來自肯亞、埃塞俄比亞、摩洛哥等 。首次訪港、來自以色列的Gashau AYALE（加沙烏•阿亞萊）說，知道香港賽道有較多高低起伏，相對難應付，故一直積極鍛練，希望未來再有機會來港。

同樣首次訪港、來自巴林的Rose CHELIMO（露絲切利莫）則形容，香港高樓大廈林立、風景優美，感覺相當好，有信心周日能做出更佳成績。

至於周三（5日）起在啟德體藝館舉行的首屆「渣打香港馬拉松博覽會」，伍于豪說整體運作順利，周三及周四有逾5萬人參觀，近3.5萬人已領取選手包，預計明日迎來更多人潮。

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記者：梁薾心