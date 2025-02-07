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人手不足｜高拔陞稱兒童醫院耳鼻喉科人手已稍為穩定　希望盡快恢復服務

社會

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 2 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

（曾耀輝攝）

兒童醫院爆出因耳鼻喉科因人手不足，暫時須關閉該院耳鼻喉科。

醫管局回應查詢時證實，因離職及個人健康等原因導致人手不足，該院耳鼻喉科服務由去年11月開始暫時調整，有500多名原本在兒童醫院覆診的專科門診病人，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬於其他專科而同時有耳鼻喉問題的病人，轉介至其他公院。

醫管局行政總裁高拔陞今日（7日）出席醫管局春茗時表示，耳鼻喉科醫生一直不多，「初步人手稍為穩定，希望逐步恢復兒童醫院的服務，爭取更快於兒童醫院提供更多服務。」

高拔陞亦表示，事件可見將少有疾病集中發展重要性，施政報告提出要於兒童醫院服務整合，照顧水平才可提升，將進一步公布更多詳情。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，對於兒童個別亞專科人手可能影響服務，顯示需要運用寶貴資源，於兒童罕見疾病集中培訓、「做大做強」，例如少見及罕見疾病，包括心臟及神經外科。

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