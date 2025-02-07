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利是封｜綠領行動續推「利是封回收重用大行動」 　全港設近400個收集點

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「利是封回收重用大行動」今舉行啟動禮。（綠領行動提供）

環團綠領行動今起（7日）至本月27日舉行辦「利是封回收重用大行動」，設近400個公眾收集點，目標收集約1,000萬個利是封。

綠領行動連續第16年舉辦「利是封回收重用大行動」，今年農曆新年前亦於社區派發450萬個新生利是封。會方指，今年的回收活動得到101間機構支持，全港有近400個公眾收集點，包括50間莎莎化妝品門市及全線44個蜆殼油站等，目標回收約1,000萬個利是封，加以篩選後，會轉化成為「新生利是封」，明年再派發予公眾重用。

會方又提到，今年有9間企業簽署環保利是封約章，其利是封印量較上一年度減少最少10%，合共減少45萬個新的利是封。不過綠領行動亦抽查35個商場的換領利是封，發現有18%具有生肖設計原素，令利是封的重用機會降低。

環境及生態局首席環境保護主任（減廢及社區回收）吳素真出席活動啟動禮時指，重用比回收更值得廣，希望延伸至其他物品，例如書籍、衣等，把重用概念推廣開。

綠領行動總幹事何漢威亦指，重用比回收環保得多，使用新生利是封不單環保，亦讓庇護工場學員融入社會，最終為社區貢獻最少450萬經濟價值，實踐循環經濟，令資源重生利用。

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