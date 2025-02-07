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東涌小學｜政府擬東涌建新小學　議員：應先處理同區學校升中校網不公問題

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發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

政府計劃在東涌89區興建一間新小學。（立法會文件截圖）

立法會教育事務委員會今日（7日）討論，擬斥資5.9億元在東涌第89區興建一間小學。有立法會議員關注，同區愉景灣一間小學的升中校網獲劃為中西區，影響東涌小學收生，而且東涌小學學額仍未用盡，憂導致學額供過於求。

立法會教育界議員朱國強表示，教育局以愉景灣對外交通有限制為由，為該區一間小學給予特殊待遇，將該校升中校網列入中西區。他稱，據了解過去三年，東涌的小學有近相當於三班人數的學生因而轉校。

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朱國強批評當局忽視愉景灣的發展現況。他解釋，愉景灣有常規巴士連接至東涌，兩地有道路網絡連接，認為現時東涌的小學學額未用盡，加上有生源流失問題，再興建新小學的做法並不合理。他又透露，擬建新校辦學機構樹人教育機構的管理層，並不知悉有愉景灣的學校有特殊安排，倡當局先解決區內個別小學升中校網安排帶來的不公平競爭。

教育局副局長施俊輝回應時表示，當局會繼續聽取持分者意見，亦會按機制持續審視離島區交通配套等因素。

另外，有議員關注學校造價過高，勞工界議員梁子穎稱，造價對比3年前重置其他小學高37%。施俊輝表示，承諾項目在工務小組討論前，會再解釋分項費用。委員會最後同意，將項目送交工務小組審議。

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