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北上買餸｜4人食用深圳購入牛肝菌後集體屙嘔發燒　個案已通報內地當局

社會

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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防護中心已將個案通報內地當局。（資料圖片）

近年部分港人興起「北上買餸」，近日有市民烹煮北上購買的牛肝菌後，出現食物中毒。衞生署衞生防護中心已將個案通報內地當局，並會繼續跟進事件和採取行動，以保障市民健康。

衞生署衞生防護中心今日（7日）表示，正調查一宗進食牛肝菌後食物中毒的個案，涉及4人。

中心指，個案涉及兩男兩女，年齡介乎30至74歲，於大年初二（1月30日）在一個住宅單位內烹煮和進食牛肝菌，兩至三小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等徵狀。他們同日分別到伊利沙伯醫院及基督教聯合醫院急症室求診，全部人留院治療後已出院。

根據患者臨床徵狀，中心相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒。病人提供的同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經過化驗後，證實屬有毒菇類，內含某些物質即使經烹煮後仍可能引起腸道不適。

調查顯示，其中一名病人去年12月於深圳羅湖區一所店鋪購入涉事的牛肝菌，並非預先包裝，沒有商標和來源地資料。

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