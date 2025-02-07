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祥賭必贏｜周美鳳讚胡楓記憶力超強　修哥厚道無理跟羅蘭緋聞

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發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

過年前，包場邀友好捧胡楓參與的電影《祥賭必贏》（作者提供）

首次在《經濟日報》同大家見面，祝萬事如意、財運亨通，喜迎此欄，藉以跟大家建立緣份。

過年前，包場邀友好捧胡楓參與的電影《祥賭必贏》，整部戲不單有內容，還有笑料和溫馨場面，值得推薦。完場時最驚喜是阿Sa和張繼聰突然出現，捧着生日蛋糕為修哥唱生日歌，慶祝九十三歲生日，場面感人。

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近期，香港電影的成績相當理想，包括《破˙地獄》、《誤判》、《爸爸》、《九龍城寨之圍城》等，都為香港電影爭光不少。而這部賀歲片《祥賭必贏》，從劇本到開拍到上映只用了三、四個月時間，陣容新鮮，故事圍繞親情、愛情、賭博及戒賭，是一部正面搞笑的電影。

我和修哥的緣份不淺。（作者提供）

我和修哥的緣份不淺。自我參加港姐選舉後，就被亞視邀請擔任電視劇《我兒萬歲》的女主角。當時我還是個初出道的黃毛丫頭，能擔任女主角感到非常緊張。記得首次走進電視台時，在化粧間看到很多靚女靚仔，包括魏秋樺、劉松仁、朱慧珊、利智、苑瓊丹、曹達華、伍衞國、劉永等，他們當年都是一綫演員。在《我》劇中，修哥飾演我老爺，彼此一見如故甚感親切，因他的樣貌跟我爸爸很相似。

後來我創業經營公關公司，因為工作太忙，無暇與修哥聯絡聚會，直到前幾年疫情受控後，才重拾聯繫，時常到王玉環家裏吃飯，他還為這飯局起了個俏皮名字：「九男女飯局」，成員包括我、王玉環、陳德森導演、陳曼娜、肥媽瑪利亞、黑妹、KK彭、黃錦燊和胡楓。

修哥為人風趣樂觀，他有超強的記憶力，很多時我見到熟悉的朋友卻忘記名字，他還在旁邊提醒我，真是厲害！至於坊間很多人都問，究竟羅蘭姐是否和他結婚？熟悉他的朋友當然知道這是笑話一則，但修哥非常厚道，亦無必要解釋，只要大家開心就好。所以說，修哥絕對是娛樂圈的瑰寶，也是我們後輩的學習榜樣。

（作者提供）

原文刊於經濟日報專欄：娛樂圈瑰寶修哥

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撰文 : 周美鳳

胡楓 周美鳳 蔡卓妍 張繼聰 羅蘭 演員 電影

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