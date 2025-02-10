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手術機械人｜東區醫院完成近4千宗機械人手術　團隊冀未來可以引入更先進儀器

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 10 分鐘前

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東區醫院自2009年起引入手術機械人，至今進行近4千宗手術。(彭大偉攝)

社一稿二︰東區　＊＊ｔｏ編輯︰細圍訪問上周五做

東區醫院自2009年起引入機械人進行部分手術，並先後引入多個輔助系統，較微創手術更精準，及縮短醫生培訓時間，該團隊於去年獲得醫管局傑出團隊獎。

截至去年12月，該團隊已藉此技術進行3850宗手術，包括外科、泌尿科、肝膽胰及結腸科等手術。獲獎團隊成員之一、東區醫院外科副顧問醫生俞文軒表示，機械人手臂可以多轉向地模仿手腕動作，以進行手術縫合程序，再配合螢光影像視覺系統、以及透過3D器官模型作比對，從而進行腎藏腫瘤手術。

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機械人輔助手術除了運用於外科，亦可用於泌尿科、肝膽胰及結腸科，目前最多用於進行三大手術，分別是前列腺切除術、部分腎切除術、以及半甲狀腺切除術。院方指，大部分腫瘤科病人均適合，病人康復的情況均理想。

俞文軒指，新技術好處是可以提升病人安全、減低出現併發症的機率、減低於術中的病人失血量，以及減少病人術後疼痛感、縮短住院日數及康復時間，相對於傳統手術留下的疤痕亦更為美觀。

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相關醫護事前需接受一年的培訓。俞指，該院機械人輔助手術系統配備雙控制台，讓醫生可在手術中交替控制機械臂，並方便資深醫生手術過程中提供指導，令醫生獲得良好培訓，有助縮短醫生培訓時間。

東區醫院外科代理部門主管李卓文表示，目前的機械臂有「4隻手」，手術期間會造成4個傷口，但近年已發展成單孔機械臂，適合耳鼻喉及乳房手術，病人甚至難以看到傷口，建議院方日後引入新款機械人。

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